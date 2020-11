Restaurace jsou sice kvůli koronaviru zavřené, ale mnohé jdou naproti přáním zákazníků. Například oblíbená Mikulovská vinárna v Železnici na Jičínsku má otevřené výdejní okénko a o svatomartinskou husu své štamgasty rozhodně nepřipraví.

Svatomartinská husa v Masných krámech. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Na jídelníčku je v nabídce od středy až do neděle za 358 korun. Restaurace doporučuje zájemcům si menu předem zarezervovat. „Už máme hodně objednávek, až nás to překvapilo a museli jsme přiobjednat husí stehýnka,“ sděluje nám osazenstvo zdejší kuchyně. A co bude z okénka servírovat?