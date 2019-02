„Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej!" znělo Přepychami

Královéhradecko, Přepychy /FOTO/ - Ledový vítr a venku zima, že by psa nevyhnal. To byla sobota 9. února krátce po rozednění na Rychnovsku. V Přepychách se ale ničím takovým odradit nedali a po roce opět slavili masopust - dalo by se říci, že tentokrát orámovaný devítkami. Nenechal si ho ujít ani režisér Jiří Strach.

Nejenže kalendář ukazoval na devátý den v měsíci, masopust se tu letos konal už podeváté a navíc začínal tradičně, tedy kolem deváté hodiny. Více než tři desítky masek a k tomu čtyři muzikanti a spousta přihlížejících, ti všichni se shromáždili před hasičskou zbrojnicí, z jejíchž útrob se nesla vůně zabíjačky. Byli tu karkulka a myslivec, sestřička a doktor, fotograf s asistentem, biskup a jeptiška, beruška, ženich a nevěsta, medvěd, medvídě a medvědář, vojáci, klauni, policajti, soudce, cikánka, kominík, kocour, kůň i smrtka a samozřejmě všemi barvami vybarvený Masopust, který musí každý rok vrchnost žádat o povolení průvodu. Proto na úvod slavnostně pronesl: „Velevážená paní starostko! Staročeské maškary přišly, aby Vás pozdravily a poprosily Vaší milost, aby z moci ouřední povolení jste uděliti ráčila k návštěvě obce Přepyšské, tedy i čtvrtí jejich – Junkovic, Sárska, Bukovek, Falkland, dále také ulic Farské, Hřbitovní, Sálecké a dalších přilehlých, což království Vaše jest.“ Za to masky slíbily: „Slušně se budeme chovati, žen, panen a dívek nebudeme tůze škádliti a pánům sousedům na majetku újmy činiti.“ Hosté z Prahy i Kanady Povolení s radostí uděleno bylo, což se vzápětí oslavilo výskotem a tancem s ostatními. Teprve pak průvod i s muzikanty vyrazil na svoji trasu a jako první navštívil obydlí hned v sousedství hasičské zbrojnice. „Tydli, fidli, bumtarata, otevřete kmotře vrata! Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej!“ zaznělo maškarním sborem a pak se ještě popřálo hospodyni k narozeninám. Vzápětí se plnila štamprlata, roznášely zákusky, jednohubky a další masopustní laskominy. Masopustní maškary obcházejí kraj Přečíst článek › Kolik domů průvod navštívil, zůstává otázkou, jisté však je, že zvěsti o masopustu v Přepychách se šíří široko daleko, dokonce až za oceán. Nevěříte? Důkazem byl jeden z klaunů. Jmenoval Bryan a je to nefalšovaný Kanaďan. Do kraje pod Orlickými horami přijel se svou přítelkyní, místní světoběžnici Petrou Sejkorovou, aby si užil staročeský svátek. To zdravotní sestřička Maruška Kudrnová pro změnu dorazila ze stověžaté Prahy. V Přepychách se veselila už podruhé: „Zažila jsem masopust na Vysočině, kam jsem předtím jezdila, ale tady je to úplně jiné – moc milé a pohodové. Nikam jinam už jezdit nechci,“ tvrdila. Ruku k dílu přiložil i Jiří Strach Mezitím, co masky obšťastňovaly sousedy i v těch nejvzdálenějších částech obce, „masožraví civilisté“ zcela zaplnili hasičskou zbrojnici. Voňavé jitrničky šly doslova na dračku a celá pětistovka jich zmizela hned po ránu. Ostatních zabijačkových specialit bylo ovšem dost – voňavý ovárek, tlačenka, kroupy, velice vhod přišla i horká prdelačka. Hasiči měli napilno, a tak je potěšilo, že ruku k dílu přijel přiložit i nejznámější člen místního sboru – režisér Jiří Strach. Aby informace o masopustu v Přepychách byly úplné, dejme na závěr ještě slovo místnímu kronikáři Vladimíru Zdeňkovi: „Tradici jsme tu oživili v roce 2010, kdy Honza Dušek (známý moderátor) založil spolek PROPŘEPYCHY. Od začátku se podíleli i hasiči, dnes jsou role rozdělené: hasiči zajišťují občerstvení a spolek průvod, masky a celou kulturní část. Naší specialitou jsou policajti v dobových uniformách, kteří během průvodu zastavují vozidla, předávají řidičům vtipné pokutové bločky s texty, které reagují na různé domácí i světové události, a za to vybírají „tučné“ poplatky." Dana Ehlová

