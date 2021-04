Před třemi lety začal Matěj Břeský z Jičína podporovat v Tanzanii nadaci Destiny, která pečuje v Arushi o děti s mozkovou obrnou a autismem. Vloni nemohl do Tanzanie kvůli první koronavirové vlně odletět, přesto se snažil pomáhat distančně.

„Kamarád Frank, který mě v Arushi pomáhá, přišel o práci a jeho syn přestal chodit do školy, protože rodina na to prostě neměla. Tak jsem mu na půl roku zaplatil školné a pořídil školní brašnu,“ vypráví Matěj a přitom zdůrazňuje, že do Tanzanie se už pomalu vrací cestovní ruch. Frank si díky tomu našel novou práci a jeden problém je tak vyřešen.

Dalším problémem bylo dopravit do Afriky kompenzační pomůcky. „Původně měly letět se mnou, nakonec jsem naplnil třicetikilový balík a poslal ho poštou. Zásilka putovala na černý kontinent čtyři měsíce, poštovné stálo 8,5 tisíce,“ pokračuje Matěj ve svém povídání.

Když zůstal doma, pomáhal v Čechách, zásobil dezinfekcí a šitými rouškami příjem v mladoboleslavské nemocnici a leteckou záchranku v Liberci.

„Plánuji, co dál. S covidem se prostě musíme naučit žít,“ míní mladý záchranář, který si poté, co obdržel peníze za neuskutečněný let, zakoupil obratem letenku na květen. Chce pokračovat v plánech, které chtěl realizovat vloni.

Děti v Arushi se zatím během roku přestěhovaly do nových prostor a Matěj chce pomoci s jejich vybavením. „Chci se podívat, jak funguje stravování. Pořídit dětem stůl a židle, aby všichni mohli při jídle sedět u stolu a ne na zemi. Vybavení koupím na místě,“ plánuje si mladý muž.

Má v plánu pořídit i tiskárnu. Investovat hodlá větší část kapitálu z nadačního fondu Tembo Matěje Břeského, do kterého přispěla i veřejnost.

Když navštívíte stránky www.nf-tembo-afrika.cz dozvíte se více nejen o jeho aktivitách, ale můžete pomoci africkým dětem i finančně.

„Získal jsem další kompenzační pomůcky, obdržel jsem i invalidní vozík, takže neodletím s prázdnou a někomu dalšímu uděláme radost,“ usmívá se natěšený Matěj Břeský.

Jeho dalším cílem je podpora školy ve vesnici Ngare Sero u jezera Natron na severu Tanzanie. Je to vesnička téměř odříznutá od světa. Chybí zde elektřina a cesta sem trvá od prvního většího města téměř celý den. „Tento dílčí cíl se však odvíjí od toho, jaké náklady budou na podporu postižených dětí v nadaci Destiny potřeba. Každopádně ve škole prý chybí toaleta,“ dodává záchranář.

Tembo – nadační fond Matěje Břeského, byl založen 16. prosince 2019 Matějem Břeským s cílem podpory dětí v Tanzanii. Předmětem zájmu je především rozvoj tanzanských nadací a všeobecný rozvoj životních podmínek tamějších dětí v oblasti sociálně-zdravotní, humanitární, kulturní, sportovní i vzdělávací.

Tembo – svahilsky slon je symbolem síly, štěstí a dlouhověkosti.