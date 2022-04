Matka s přítelem ve Vrchlabí málem utýrali malé dítě k smrti, hrozí jim kriminál

Případ týrání tříletého dítěte ve Vrchlabí vyšetřují od tohoto týdne kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Dítě bylo v ohrožení života, postarali se o něj lékaři. Policisté poslali do vazby matku a jejího přítele, kteří dítě nepřiměřeně fyzicky trestali. Situace vyvrcholila těžkým ublížením na zdraví. Ženě hrozí vězení na 2 až 8 let, muži na 5 až 12 let.

Policisté vyšetřují případ týrání tříletého dítěte ve Vrchlabí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

"V současné době je dítě mimo ohrožení života a při vědomí. Nachází se ve zdravotnickém zařízení. Kriminalisté na případu intenzivně pracují," sdělila policejní mluvčí Eva Prachařová. Po provedení výslechů a dalšího vyšetřování kriminalisté zahájili trestní stíhání matky dítěte a jejího přítele, který za nimi docházel. "Podle šetření měli oba dva dospělí v domácím prostředí dítě po dobu minimálně několika týdnů trestat nepřiměřenými fyzickými tresty. V době, kdy měl muž dítě svěřené, trestání vyvrcholilo až v těžké ublížení na zdraví," přiblížila otřesný případ Prachařová. Ve Vrchlabí začala úplná uzavírka Pražské ulice, město pokácí jedenáct stromů Státní zástupce na základě výsledků vyšetřování podal na oba návrh na vazbu, který soud akceptoval. Další šetření proto probíhá vazebně. Matku dítěte vyšetřovatel obvinil ze zločinu týrání svěřené osoby, částečně samostatně a částečně ve spolupachatelství. Jejího přítele obvinil ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví a přečinu týrání svěřené osoby, částečně samostatně a částečně ve spolupachatelství. Ženě hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 2 až 8 let, muži 5 až 12 let. Drogová dvojička z Vrchlabí byla zadržena. Pervitin vyráběli i dealovali