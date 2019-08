Medvědům je 27 let, a přestože jsou v dobrém zdravotním stavu, je třeba, aby se více hýbali. Potrava jim proto již nebude podávána na zděný schod jako doposud, ale bude volně rozmístěna v malém a velkém výběhu. Medvědi, kteří dostávají rostlinnou i živočišnou stravu kombinovanou s ohledem na jejich věk, kondici i povahu, si tak budou potravu sami hledat a vybírat dle momentální nálady a chuti.

Medvědi Ludvík a Dáša žijí na náchodském zámku již od roku 1995. Medvědárium o rozměrech 74x12 metrů bylo zřízeno v bývalém hradním příkopu a je největší svého druhu v České republice a zvířatům, poskytuje dostatečný výběh i prostor pro skotačení. Tohoto prostoru bude navíc nově více využíváno také při jejich krmení.

Stravovací změna vyplynula z doporučení veterinárního lékaře, který provádí jejich kontrolu vždy před dalším prodloužením povolení k jejich chovu. Kontrola byla provedena koncem letošního června a povolení bylo prodlouženo na další tři roky.

Ošetřovatelé medvědů upozorňují návštěvníky zámku, aby se medvědům nesnažili přilepšit vhazováním potravy do výběhu. Tato forma dokrmování pro ně opravdu není vhodná a zdraví medvědů by mohla spíše ohrozit. Pokud by je návštěvníci přeci jen chtěli obdarovat, mohou přispět finančním příspěvkem do „Medvědí kasičky“, která je umístěna nad medvědáriem, nebo jim mohou darovat jejich oblíbenou pochoutku - tou je pochopitelně med.

Anna Špreňarová