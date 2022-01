Nový trend: budování sjezdovek ve městech. Plány ale narážejí na odpor ochránců

Každý zimní víkend míří z českého vnitrozemí tisíce lidí do horských středisek. Jejich parkoviště praskají ve švech a okolní příroda dostává na frak. I proto se některé iniciativy snaží přinést trošku zimních radovánek i do míst, kde by lyžaře hledal jen málokdo – na okraj větších měst. V Česku se v poslední době objevilo hned několik projektů na městské lyžování. Narážejí však na dva zásadní problémy: nedostatek přírodního sněhu i tuhý odpor ochránců přírody či místních lidí.

Sjezdovka na vrchu Háj v Aši. | Foto: Lyžařské středisko Aš

Své o tom nyní vědí například v Hradci Králové, kde hodlá podnikatel Petr Smola vytvořit lyžařský areál na kopci Rozárka. Ten ční nad východočeskou metropolí ve výšce 277 metrů a až do roku 1989 tu lidé lyžovali. Byl tu vlek i osvětlený svah, po pádu režimu ale areál zanikl. Proti plánu na jeho obnovu, který nese rukopis známého architekta Davida Vávry, se však nyní postavila petice. Svůj podpis proti obnovení zdejšího lyžování již připojilo přes 1300 lidí. Do karet jim hraje i vyjádření ochránců přírody, kteří tu v roce 2021 provedli průzkum a za půl roku zde nalezli několik ohrožených druhů. „Zjistili jsme zde 825 druhů hmyzu. Z tohoto počtu je 11 druhů zvláště chráněných a 45 druhů hmyzu vedených v aktuálním Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých,“ uvedl zoolog Miroslav Mikát. Lyžaři vzali hory útokem. Policisté je vraceli zpět, nebylo totiž místo Samotného investora Smolu nechává tento průzkum klidným. „Každý má právo se vyjádřit. Nemáme problém ani s peticí. Co se týče průzkumu, my sami jsme zadali nezávislý biologický průzkum a hodnoceni vlivu záměru na přírodu a krajinu. Celé zhodnocení trvá 12 měsíců a v tuto chvíli se finalizuje a jeho součástí budou i kompenzační opatření. V návaznosti na výsledek budeme pokračovat v dalších krocích,“ řekl Smola. Snahy o vybudování sjezdovky jen kousek za humny města znají i jinde. Například v Brně. Tam již dlouhá léta usiluje o vybudování lyžařského střediska v lesích u brněnské přehrady Pavel Trčala. Jeho záměr je však zatím těžko realizovatelný, potřebné pozemky totiž patří Lesům České republiky (LČR) a ty je odmítají prodat. „Tento soukromý záměr není možný z hlediska ekonomického ani ekologického. Prodej pozemku navíc zakazuje lesní zákon,“ sdělila již dříve mluvčí LČR Eva Jouklová. Vzdálená je zatím i vize Sportovního areálu Lahovice vystavět celoroční krytou lyžařskou sjezdovku a víceúčelový areál na kraji Prahy. S ní se v optimistických scénářích počítalo již v roce 2024, tento termín se však dle všeho nestihne. V Jihlavě prodloužili bílou stopu. Podívejte se, jak si běžkaři užívali trať Takřka za hranicemi svého města si tak nyní mohou zalyžovat jen hrstky lidí. Například obyvatelé Mariánských Lázní, kde se Skiareál Mariánky nachází jen 400 metrů od lázeňské kolonády. Svoji sjezdovku mají i lidé v Ostravě, kde zdejší areál Skalka nabízí dvě sjezdovky o délce 300 metrů. Mají šanci další? Proti lyžařským areálům soustředěným jen pár stovek metrů od center měst se často staví ochránci přírody. Je tomu tak v Hradci Králové i Praze. Předseda Českého svazu ochránců přírody a exministr životního prostředí Libor Ambrozek však nevidí celou věc černobíle. „Lidé ničí přírodu už tím, že za lyžováním jezdí stovky kilometrů. Vystavění lyžařského areálu blíže větších měst je tedy principiálně dobré. Navíc ne vždy se rovná sjezdovka s negativním vlivem. Paradoxní je, že mnohdy lyžaři tím, že svah ohoblují, více pomáhají a mnohdy je tam pak více vegetace než v okolí,“ podotkl Ambrozek a dodal, že vždy záleží na místních podmínkách, především s ohledem na dodávku vody pro umělé zasněžování.