Za využitím autobusové linky se nyní ohlédli na meziměstské radnici. „Vyhodnotili jsme využití nastavených spojů a od minulého týdne se upravil jízdní řád tak, aby více vyhovoval poptávce ze strany cestujících,“ říká starosta Pavel Hečko.

Přeshraniční linka městské dopravy vyjíždí z Meziměstí od nádraží ČD čtyřikrát denně. Aktuálně jezdí do polského Walbrzychu ve všední dny i o víkendu čtyři autobusové páry cca v 10, v 15, v 17.30 a ve 21 hodin. Cesta až do Walbrzychu trvá přibližně hodinu. Ale například do nedalekého Mieroszowa k obchodu Biedronka, kde Češi rádi nakupují, dorazí bus za necelých 10 minut. „Zrušili jsme ranní spoj a noční linku, protože podle počtu přepravených cestujících o ně nebyl moc zájem,“ vysvětlil starosta, a upřesnil, že spoje se úplně nerušily, akorát byly posunuty do žádanějších časů. „Jsou spoje, kdy jedou třeba jen tři lidi, ale jsou zase jiné, které byly přes prázdniny plné,“ říká starosta a jako příklad využívání autobusové linky uvádí zástupy polských výletníků, kteří jezdí do Meziměstí na koupaliště. „Z polské strany byla dokonce poptávka aby jezdilo na koupaliště více autobusů.“

Meziměstí díky své strategické poloze je také důležitým železničním uzlem, přes který míří do Čech vlakové spoje od našich severních sousedů. Aktuálně jezdí vlaky mezi Walbrzychem a Adršpachem v sobotu a v neděli. „Adršpašské skály polské turisty táhnou. Řekl bych, že až moc,“ je si vědom, že v pískovcových skalách je přes léto turistů až přespříliš.

Jiří Řezník