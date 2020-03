"Informace o spojích naleznou cestující na internetových stránkách společnosti Arriva Východní Čechy, v Informační kanceláři Arriva Trutnov a v samotných autobusech MHD," uvedla mluvčí Městského úřadu v Trutnově Michaela Dědková.

Ruší se také řada kulturních a sportovních akcí. Organizátoři zrušili Světový pohár FIS Masters Cup ve sjezdovém lyžování v Peci pod Sněžkou, jehož se měl zúčastnit tento víkend velký počet závodníků z řady zemí, sobotní lázeňský ples v Janských Lázních nebo závody na historických lyžích Krakonošovi lyžníci v Malé Úpě, které se měly konat rovněž v sobotu. Klub českých turistů zrušil pochod První jarní kilometry.

Krkonošská lyžařská střediska zůstávají nadále v provozu bez omezení.

V Jilemnici ruší výuku vedle základních a středních škol také základní umělecká škola. Školní restaurace Scolarest i nadále poskytuje stravování pro dospělé strávníky a důchodce. Výdejní doba jídel je od 11 do 13 hodin. Provoz bazénu, sauny, solné jeskyně a sportovní haly v Jilemnici bude v následujících dnech fungovat bez omezení. Společenský dům Jilm ruší do odvolání všechna divadelní, hudební a společenské akce. Kino 70 ruší bez náhrady všechna promítání do 16. března. Krkonošské muzeum v Jilemnici zůstává pro veřejnost otevřené.

Středisko ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově nabízí kvůli uzavření škol rodičům z Horního Maršova a okolí hlídání dětí s programem. Nabídka je určená pro děti od 6 do 12 let. Cena činí 300 Kč za dítě, včetně oběda. "Hlídání zajišťujeme každý všední den od 7.30 do 15.00. Zájemci se mohou obracet na Miladu Dobiášovou: e-mail: milada.dobiasova@ekologickavychova.cz," uvedli zástupci organizace.