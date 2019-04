Gorzanówu dotace poslouží na financování rekonstrukce tamějšího zámku, v Jičíně půjdou peníze do Valdštejnské lodžie, jejíž rekonstrukce bude rozsáhlá. Dotkne se severovýchodní části Čestného dvora i budov.

V nich bude zrekonstruováno osm místností a opraveno schodiště, vstupní portál do sklepa a sklepní prostory. V objektu vznikne víceúčelový sál s kompletním vybavením, audiovizuální technikou, zásuvným hledištěm, šatnou, zázemím, foyer a skladem. Vstup do sálu bude možný zvenku i zevnitř.

Prostory budou využívány pro účely cestovního ruchu a pro rozličné kulturní akce. Ve dvoře budou vydlážděny cesty. Celková cena rekonstrukce je před výběrovým řízením odhadována na 17 milionů Kč bez DPH.

„Nyní je třeba schválit financování akce, posléze bude vypsána veřejná zakázka. Pokud vše půjde podle předpokladů, práce by mohly začít v listopadu a skončily by na podzim 2021. Otevření prostor by následovalo začátkem jara 2022,“ popisuje zakázku mluvčí radnice Jan Jireš.