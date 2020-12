Velká část malopivovarníků musela změnit přístup k prodeji piva a některé dokonce musely na čas zavřít.

„Naštěstí jen přerušily provoz a začnou vařit až na jaře. Například Březácký Sup zavřel už v dubnu a začne vařit až opět na jaře příštího roku, ale zatím nikdo nemusel zavřít,“ řekl Jan Šuráň a dodal, že oproti velkým pivovarům, které letos počítají ztráty kolem 7 miliard korun, mají minipivovary nevýhodu v tom, že jejich pivo je určeno buď jen do vlastní hospůdky či na nejbližší regionální trh. Za tím, že některé minipivovary neskončily, vidí Jan Šuráň i fakt, že mnoho z nich jich v době hibernace změnilo majitele.

„Pár takových se našlo a je to dobře, že dál zůstanou na mapě,“ řekl bez bližších infomací Šuráň.

Svoji budoucnost nyní řeší i v minipivovaru Beránek ve Stěžerách u Hradce Králové. Podle jeho jednatele Romana Štajnera se každý měsíc ztráta pohybuje kolem jednoho milionu korun. „A kdybychom se svým společníkem neměli ještě další práci, z které minipivovar financujeme, tak jsme zkrachovali již na jaře. Ale stále se snažíme vařit tak, abychom neztratili své zákazníky,“ říká Roman Štajner jehož pivovar nyní drží nad vodou nejenom okénkový prodej, ale i rozvoz do okolních vesni.

„Ale nikdy z toho nebudeme mít takový zisk, jako když točíme pivo u nás v restauraci, či když prodáváme naše sudové pivo,“ dodává spolumajitel Beránku, který se bojí, že přijde i třetí vlna pandemie a s ní spojený další lockdown:

„Doufám, že nám stát pomůže stejně jako na jaře. Také jsme si museli půjčit dva miliony od Českomoravské rozvojové banky, abychom měli z čeho zaplatit naše zaměstnance. Ale pokud přijde třetí vlna, tak opravdu nevím, co bude. Navíc máme úvěr na rekonstrukci."

Podle ředitele středočeského minipivovaru Kytín Michala Pomahače, který stojí i za úspěšnou internetovou kampaní Zachraň hospodu, se teprve na konci roku ukáže, který minipivovar krizi překoná a který naopak z mapy České republiky zmizí.

„Když nás zavřely, pomohl nám prodej přes okénko. Museli jsme prodat tolik piva, abychom s antivirem nějak přežili. Teď, když nás otevřou, ztratíme na všechny antiviry nárok a nevíme, jestli se k nám hosti pohrnou. Teprve teď začíná ten pravý boj o přežití a začne se lámat chleba,“ nastiňuje příští týdny a měsíce Michal Pomahač a dodává, že v posledních týdnech jeho pivovar vařil, ale výstav měl znatelný propad.

A i když se nyní hospody i pivovary znovu nadechují, rozhodně jeho zákazníci nemohou očekávat navařený vánoční speciál: „Vařili jsme průběžně, ale méně. Nevíme, kdy nás zase zavřou, to je jako věštění z křišťálové koule. A vánoční speciál rozhodně nechystáme. Nebudeme se nyní pouštět do něčeho, u čeho nevíme, jaký by to nyní mělo u zákazníků ohlas. Budeme se dál držet klasických produktů.“