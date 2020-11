"Tyto kapacity budou v budoucnu využity pro navýšení objemu výroby oblíbených modelů SUV ŠKODA KODIAQ a KAROQ, jakož i pro další model značky ŠKODA. V této souvislosti bylo rozhodnuto vyrábět také příští generaci modelu ŠKODA KODIAQ i nadále v Kvasinách. ŠKODA AUTO navíc kromě vývoje další generace modelu SUPERB převzala nad rámec značky také vývoj nové generace vozů střední třídy náležejících do skupiny objemových značek koncernu VOLKSWAGEN," uvedla mluvčí automobilky Martina Gillichová.

Podle odborového předáka automobilky Jaroslava Povšíka však Česká republika po přesunu části výroby do Bratislavy přijde o neziskovější vlajkovou loď, kterou Superb nové generace představuje.

Koncern VOLKSWAGEN pověřil českou automobilku řízením aktivit koncernu na důležitých růstových trzích. Po Indii nyní převezme ŠKODA AUTO odpovědnost také za Rusko a region severní Afriky.

„Vítáme rozhodnutí týkající se plánování vytíženosti koncernových závodů. Ve společnosti ŠKODA AUTO získáme v České republice dodatečné kapacity, které jsou naléhavě potřebné pro náš růstový plán. Tím vytvoříme podmínky pro další expanzi naší značky při současném zachování vysoké ziskovosti. Považuji za důležitý signál, že značka ŠKODA v koncernu VOLKSWAGEN zároveň převezme ještě větší odpovědnost. Vedle regionu Indie budeme v budoucnu řídit také růstové trhy v Rusku a v regionu severní Afriky. Skutečnost, že vedení koncernu nám svěřilo tyto úkoly, zdůrazňuje velkou důvěru ve schopnosti zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO,“ sdělil předseda představenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer.

Ještě včera automobilka přesun odmítala

Ještě dva roky by podle odborového předáka automobilky Škoda Auto Jaroslava Povšíka měla z linek závodu v Kvasinách sjíždět vlajková loď automobilky - model Superb. Jeho další generaci by pak dle něj měli již kompletovat dělníci v Bratislavě.

„Bohužel je to tvrdá realita a koncern nám ukradne naši vlajkovou loď. Moc mě to mrzí,“ informoval Jaroslav Povšík a dodal, že malým vítězstvím o budoucnost kvasinského závodu vidí v tom, že se tu nepřestane vyrábět další klíčový škodovácký model – Kodiaq.

„Ten jsme uhájili a příští týden by to formálně měla schválit dozorčí rada. Bohužel však přijdeme o to nejlepší, co u nás vznikalo a Česká republika přijde o vůz, který se tu vyráběl už za první republiky,“ nechal se slyšet odborový předák, který si nemyslí, že by ještě koncern Volkswagen zatáhl za ruční brzdu a výrobu nové generace superbu nechal v Kvasinách.

„Za dva roky se může stát cokoliv, ale nevidím to jako reálné. To by se muselo opravdu stát něco dramatického. V minulosti se uvažovalo, že se výroba superbu přesune do Turecka, ale kvůli současné situaci se od toho ustopilo a superb se opravdu přesune do málo vytíženého závod v Bratislavě,“ uvedl Povšík a dodal, že v Kvasinách by se nadále měl vyrábět jak Kodiaq, tak i Karoq:

„Zaměstnanost v regionu to nikterak neohrozí. A závod bude dál plně vytížen.“ Samotná automobilka označila informaci o přesunu výroby za spekulace a slova odborářů nechce komentovat. „Prosím o pochopení, ale spekulace ohledně budoucího výrobního programu nekomentujeme,“ uvedla mluvčí kvasinského závodu Škoda Auto Martina Gillichová.