Královéhradecko, Česká Skalice - Někteří obyvatelé České Skalice na začátku února marně otevírali své domovní schránky s vidinou, že tu najdou radniční zpravodaj.

Českoskalický zpravodaj. | Foto: archiv města

S myšlenkou roznášení tiskoviny s informacemi o dění ve městě přímo do domácností, místo léta zažitého systému odběru na výdejních místech, přišlo nové vedení tamní radnice. Jeho snahu však hned v zárodku „podkopal“ jeden ze členů městem najaté roznáškové služby. Několik výtisků tak místo ve schránkách skončilo v popelnici.

Na internetu se objevily i fotky, na kterých si současný českoskalický opoziční zastupitel Martin Staněk „zašel“ pro svůj výtisk přímo do popelnice, a poté si také rýpl do současného vedení. „Ta fotka byla jako recese, ale když to vezmu seriózně, tak jsem již 23. ledna na zastupitelstvu upozorňoval, že změna formátu zpravodaje i jeho distribuce není dostatečně připravená. A to se nakonec potvrdilo. Jen doufám, že to byl opravdu jen exces, který se ze strany distributora již nebude opakovat,“ uvedl Martin Staněk.

O ojedinělém excesu mluvila i českoskalická starostka Zuzana Jungwirthová. „Už od nedělního dopoledne mi lidé volali a na celou situaci upozorňovali. Ihned jsem proto kontaktovala zástupce firmy Česká distribuční,“ nechala se slyšet starostka s tím, že ze strany distributora přišla nejenom omluva za politováníhodné chování jeho zaměstnanců, ale i příslib nápravy.

„I přes tento drobný problém jsou reakce obyvatel na změnu formátu a způsobu distribuce příznivé,“ doplnila starosta, podle níž z celkového počtu 2500 výtisků jich v popelnici skončilo asi šedesát. Během pěti dnů se posléze zpravodaj dostal do 99 procent domácností.