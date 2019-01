Královéhradecko, Orlické hory - Už před lety propadl Vítězslav Marhold historickému lyžování. Proto nesměl chybět ani na sobotním mistrovství České republiky v této disciplíně v Olešnici v Orlických horách.

Vítězslav Marhold, mistr světa v historickém lyžování. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Jako jeden z organizátorů se však ujal role startéra. Jen zasvěcení přitom vědí, že tento nenápadný muž je mistrem světa.

K historickému lyžování ho přivedli jeho kamarádi, kteří olešnické mistrovství spolupořádají. Odjeli na mistrovství světa do Rakouska, nutno dodat, že s velkým očekáváním. Jenže zkrátka stráně Orlických hor a Alpy - to je nějaký rozdíl. Přesto je to nadchlo.

„Pak jsem se s nimi odjel podívat na závody do Slovinska. Kopce tam nejsou tak vysoké, ale když jsem se tam postavil na jasanky, myslel jsem, že dolů nedojedu,“ vzpomíná na jednu z prvních zkušeností Vítězslav Marhold.

Začal trénovat. Zatočit a udržet balanc na jasankách není jednoduché, proto si dostatek užil i válení ve sněhu. A do slova vyhrabat se na nich zpátky na trať, když uvíznete v díře v dvouapůlmetrové závěji, jde ještě hůř.

„V Rakousku mi chvíli říkali Snowmane,“ poznamenává s úsměvem.

Na prvním mistrovství skončil kolem čtyřicátého místa. První výraznější výsledky se dostavily po dvou letech a před pěti lety získal dokonce titul mistra světa a následovaly i další úspěchy.

„Ale dodnes si nemyslím, že bych telemark uměl dobře,“ tvrdí Vítězslav Marhold.