Je pátek odpoledne, na židličkách pod bílým stanem na vambereckém Husově náměstí vyčkává trojice již očkovaných v respirátorech. Další zatím nepřicházejí, ale mobilní očkovací tým je tu na ně dobře připraven. Do jedné hodiny odpoledne sem prý dorazilo okolo padesátky zájemců, spíš těch starších.

"Já se o sebe moc nebojím. Očkování potřebuju z toho důvodu, že jsem jezdil s vnučkami do bazénu a kdybych tam jel, otravovali by mě s testováním. Když budu mít papír, že jsem očkovaný, tak budu moci jít," vysvětluje Jan Míka. "No, papír teď mám, ale do rychnovského bazénu stejně nemůžu, protože je zavřený," dodává s povzdechem 78letý muž.

Společnost členům mobilního očkovacího týmu přitom dělá už od dopoledních hodin členka Volného bloku, která se tu usadila jen metrů od nich s křesílkem, stolečkem a transparentem Nenechme si ukrást svobodu volného pohybu.



"Jsem tu proto, aby bylo vyváženo dobro a zlo. Nesouhlasím s vakcinací, každý si má pěstovat svoji vlastní imunitu anebo se léčit léky, které na to zabírají. Ty léky jsou nám odpírané. A mám tu petici Děti do škol bez podmínek, protože si nepřeju, aby děti musely mít zakrývané dýchací cesty a aby se musely testovat, protože ty testy jsou necertifikované. Zatím se pod ní podepsalo deset lidí," ukazuje podpisy Božena Lakmayerová.

Mezi zájemci se však sem tam objevuje i někdo mladší. "Nechal jsem si dát vakcínu Janssen. Rozhodl jsem k tomu kvůli tomu, že učím, dotlačily mě k tomu okolnosti. Ale nesouhlasím s tím," svěřuje se další z místních - Pavel.

Vysvětlení, co tam dělá, chce po ní i strážník městské policie, který se po chvíli u ní zastavuje.

"Nám to nevadí, jsme na to zvyklí, doprovázeli nás po celé Vysočině, tahle paní je alespoň milá," tvrdí Kamila Zouharová, členka mobilního očkovacího týmu.

Pro svou dávku si k němu ve Vamberku přišlo nakonec 65 lidí. V sobotu stříbrný karavan zamíří do Žacléře, v neděli do Nové Paky a na začátku příštího týdne navštíví Hostinné a Kopidlno. Na co se mají případní zájemci o očkování na dalších místech připravit?

"Přijdou k nám na registraci s občankou a kartičkou pojištěnce. Vyplníme s nimi pár údajů, následně se přesouvají na konzultaci k lékaři. Projdou si nejprve společně informovaný souhlas s vakcinací a lékař jim na základě jejich zdravotního stavu doporučí, jaká vakcína by pro ně byla vhodná. Pacient si vybere a přesouvá se na vakcinaci. Po ní je pak je třeba, aby počkal patnáct minut u nás v čekárně, aby nedošlo k nějakým vedlejším účinkům. Potom odchází domů," popisuje postup Kamila Zouharová.

Z návštěvy karavanu mobilního očkovacího týmu ve Vamberku.Zdroj: Deník/Michal Fanta

Jak upozorňuje, očkovaný byl měl 48 hodin dodržovat klidový režim a nepít alkohol: "Může mít příznaky, jaké má počínající chřipka, ale po 48 hodinách to přestává, ze dne na den. Měla jsem to tak také. Po první dávce mi nebylo vůbec nic, po druhé mě bolely svaly, měla jsem horečku, ale další den nic, jak kdyby mi vůbec nic nebylo."

Mobilní tým má ve svém "arsenálu" dvoudávkovou vakcínu Pfizer nebo již zmíněnou jednodávkovou - Janssen.

"Třeba u Janssena je větší pravděpodobnost vzniku trombózy a embólie, takže ve chvíli, kdy člověk něčím takovým prošel, tak se mu tato vakcína spíše nedoporučuje a doktor ho na to upozorní. Ten člověk se ale musí samozřejmě rozhodnout sám. Zároveň ženám do 50 let se doporučuje spíše Pfizer, právě z toho důvodu, že tam je nižší riziko vzniku trombózy," doplňuje Kamila Zouharová.