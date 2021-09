"Motorkář byl na místě resuscitován, bohužel se jej nepodařilo ani přes všechnu snahu zasahujících oživit. Další osoba, řidička osobního vozidla, byla zraněna a zdravotničtí záchranáři ji transportovali do nemocnice," uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Na místě zasahovaly všechny složky IZS a byl přivolán i vrtulník. Zraněna byla i 49letá řidička osobního vozidla, kterou zdravotničtí záchranáři převezli do nemocnice. Provedená dechová zkouška na alkohol byla negativní. U řidiče motocyklu byla nařízena soudní pitva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.