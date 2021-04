Hned pět z osmi muničních skladů má Armáda ČR ve východních Čechách. Tři jsou na území Královéhradeckého kraje – v Týništi nad Orlicí, Čermné nad Orlicí a Novém Plese.

Týništský sklad zabírá téměř 500 hektarů. Areál hlídá nespočet vojenských policistů. „Jako houbař to pociťuji vždy, když se do okolí skladu vydám na houby. Za ty roky už vím, že do objektu nepronikne ani myš,“ říká týništský starosta Libor Koldinský. Ten přiznal, že sobotní zpráva o údajném zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve Vrběticích ho trochu vyplašila. „Vím ale, že zdejší areál je střežen na velmi vysoké profesionální úrovni,“ dodává Koldinský. Podle Libora Koldinského se po sobotním vyjádření představitelů státu nesetkal s tím, že by mu někdo z občanů psal či volal na mobil s tím, že má strach v okolí skladovacích ploch bydlet. Základna v Týništi nad Orlicí je ústředním skladovým, zkušebním a zásobovacím zařízením zajišťujícím pro Armádu ČR kompletní zabezpečení municí, řízenými střelami, výbušninami a pyrotechnickými prostředky. Při skladování a manipulaci s municí platí velmi přísná pravidla a jejich dodržování je kontrolováno a vyhodnocováno. Všechna muniční skladiště jsou vybavena elektronickými protipožárními zařízeními a muniční sklad má svoji vlastní vojenskou hasičskou jednotku.

V zabezpečení skladů na Královéhradecku má důvěru i hejtman a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS): „V době výbuchu ve Vrběticích jsem byl ještě ve služebním poměru policisty a o zabezpečení jsem byl informován. Byli jsme ujišťováni, že by neměly hrozit podobné problémy,“ řekl Deníku. Ve všech muničních skladech na Královéhradecku se dělaly kontroly už po výbuchu ve Vrběticích v roce 2014. „Ověřoval jsem to i nyní a byl jsem ubezpečen armádou, že zabezpečení všech skladů je více než dostatečné,“ dodal hejtman.