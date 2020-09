"Byla to složitá operace, museli jsme o zapůjčení požádat Státní oblastní archiv v Zámrsku a řešily se věci okolo pojištění, je skvělé, že se nám to podařilo. Myslím, že originál jsme v Dobrušce představili pouze jednou. V sobotu, neděli a pondělí ho budeme vystavovat v prostorách historické radnice," říká místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

Tato příležitost se prý dalších sto let nebude opakovat, tak si ji nenechte ujít. Zmíněná listina bude k vidění v reprezentační síni radnice vždy od 9 do 17 hodin, vstupné se neplatí. A to nejen tady.

Jelikož většina akcí, které muzeum připravovalo k 700. výročí, musela být kvůli pandemii zrušena a s ohledem na vývoj situace a končící sezónu muzea je již nebude možné vynahradit, rozhodlo se město Dobruška a Vlastivědné muzeum otevřít ve dnech 26. a 27. září všechny expozice muzea a všechny aktuálně probíhající výstavy zdarma. Expozice v radniční věži a v domku F. L. Věka budou otevřeny i v pondělí 28. září, také zdarma.