Východní Čechy, Krkonoše – Strážci Krkonošského národního parku bojují s neukázněnými snowboardisty a lyžaři, kteří se spouštějí volným terénem v nejpřísněji chráněné první zóně parku. Jízdou a pohybem mimo značené cesty ohrožují populace sokola a tetřívka.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Novák

Během vrcholící zimní sezony proto strážci parku připravili na hřebeny posílené víkendové hlídky.

V ledovcových karech, například z Kotle, jsou v těchto dnech vidět desítky stop od lyží a snowboardových prken. Ve volném terénu první zóny jsou vyšlapané stezky. „Řadu neukázněných lyžařů jsme již chytili. Dostali pokutu, která může být až 1000 korun," řekl mluvčí správy parku Radek Drahný.

V případném správním řízení se výše sankce může vyšplhat až na 10 000 korun. První zóna národního parku, kde je zakázán volný pohyb turistů mimo určené stezky, představuje 12 procent plochy parku.

Strážci parku chtějí svou přítomností na hřebenech hor neukázněné lyžaře od riskantních jízd v srdci nejvyšších českých hor především odradit.

„Nejde nám o to, někoho honit v karech, ale snažíme se preventivně zamezit vstupu lidí do těchto oblastí ještě dříve, než by živočichy mohli ohrozit. Situace je ale složitá. Mnozí přestupci jsou arogantní až agresivní," uvedl náměstek správy KRNAP Otakar Schwarz.

Snowboardisté jízdou volným terénem v ledovcových karech plaší sokola stěhovavého, který si právě v této době zvyká na hnízdiště. Sokolů v Krkonoších hnízdí pouhé čtyři páry. Tetřívek obecný se snaží přežít zimní měsíce.

„Vyrušením tetřívci spotřebovávají své energetické zásoby a hrozí reálně riziko jejich uhynutí," uvedl mluvčí KRNAP Drahný. Samců tetřívka je v Krkonoších jen 112 a podle odborníků jde o jejich poslední životaschopnou populaci v Česku.