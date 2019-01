Královéhradecko - Orlické hory pod lupou Deníku: Osmý díl seriálu putování za zajímavostmi v Orlických horách a okolí zavede milovníky cykloturistiky z Rokytnice v Orlických horách až do Letohradu.

Ilustrační foto | Foto: Pavel Bednář

Prozkoumat krásy a zajímavá zákoutí Orlických hor můžete i ze sedla kola. Deník spolu s Euroregionem Glacensis připravil seriál, který na stránkách naleznete každou sobotu.

Dnes se vydáme poměrně snadnou trasou z Rokytnice v Orlických horách do Žamberku anebo až do Letohradu. Trasa vede převážně z kopce a patří tak spíše k odpočinkovým, kdy můžete po cestě navštívit zajímavá místa.

Navíc do Rokytnice se můžete nechat vyvézt cyklobusem. Anebo ti zdatnější si to mohou vyšlápnout opačným směrem.

Než se opřete do pedálů, můžete se zastavit už v Rokytnici v Orlických horách. Zámecký areál stojí za zhlédnutí stejně jako kostel Nejsvětější Trojice. Poté už se vydáte po značené cyklotrase směrem na Kunvald. Cesta vede povětšinou po silnicích druhých a třetích tříd.

Do Kunvaldu dojedete po sedmi kilometrech a rozhodně byste tu měli slézt z kola. Kromě historické „cennosti" obce se tady nachází u bývalého Divišova statku také vzácná Bratrská lípa jako pozůstatek ze tří lip, vysazených zde roku 1547. Je vysoká 47 m a její obvod je 780 cm.

Za malou procházku stojí naučná stezka Dymlov, která seznamuje turisty nejen s řadou zajímavostí, rostlinstvem a živočišstvem, ale i s významnými rodáky zdejšího kraje.

Poté už můžete vyrazit dál směrem na Žamberk. Projedete kolem kostela a pomníku směrem k místu nazvanému Pod Krejsůvkem až na dolní konec Kunvaldu.

Pokud si chcete trochu zajet a přitom se vykoupat, vyplatí se vám na dolním konci Kunvaldu odbočit směrem na obec Končiny, kterou projedete a dostanete se do Klášterce nad Orlicí.

Přehrada láká

Původně vznikl okolo benediktinského kláštera, který zanikl ve 13. století. Jedinou dodnes dochovanou stavbou je kostel Nejsvětější Trojice, který má kamenný základ hlavního oltáře, stůl, na němž jsou čtyři erby rodu Jiřího z Poděbrad.

Když dojedete na konec obce, můžete se smočit ve vodní nádrži Pastviny.

Dál na Žamberk můžete pokračovat po silnici směrem na Líšnici, anebo se vrátit zpět na původní cyklotrasu. Do Žamberka to už je pouze několik málo kilometrů. Na okraji města si můžete vydechnout v areálu koupaliště, kde si to na tobogánech a dalších atrakcích užijí i děti. Anebo se zastavte nad městem na Tyršově vyhlídce – Rozárka. Z ní jsou krásné výhledy na okolí Žamberka, Orlické hory, Králický Sněžník, Bukovou horu, Suchý vrch a při dobré viditelnosti i na Sněžku.

Kdo by neměl s porcí jednadvaceti kilometrů dost, může pokračovat dál přes Dlouhoňovice a Písečnou směrem na Letohrad. Tady se vyplatí zastavit ve zdejším Muzeu řemesel.