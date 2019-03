„O zvyšujícím se trendu nelegální migrace svědčí i statistiky za poslední měsíce. Za období leden až květen 2015 policisté odboru pardubické krajské cizinecké policie zjistili 75 případů nelegální migrace. Za stejné období loňského roku bylo takových případů třináct," poznamenala policejní mluvčí Jitka Vavřinová.

V Královéhradeckém kraji, přes který neprochází tranzitní koridor, uprchlíků cizinecká policie dopadla o něco méně, ale i zde počty radikálně rostou.

Z devíti dopadených migrantů jen dva se legitimovali průkazem žadatele o azyl. Jeden s žádosti v Rakousku, druhý v Norsku. „Další jeden člověk předložil cestovní pas Sýrie, ostatní však žádné doklady totožnosti neměli. Nikdo z devíti osob pak neměl vydáno platné vízum ani jiné oprávnění k pobytu na našem území," uvedla Vavřinová.

Policisté po jejich eskortě zjistili, že se jedná o sedm Syřanů a dva Afghánce. Skončili v záchytných zařízeních pro běžence, odkud je zhruba za měsíc čeká transport do země určení. Tou je buď domovská země, nebo ta, kde mají zažádáno o azyl.

„Z jejich výslechů vyplývá, že větší část cesty ze své domoviny absolvovali pěšky, aby se vyhnuli policejním kontrolám. Nezřídka je k tomu vede i nedostatek peněz. Cílovou zemí migrantů bylo Německo, většina z nich spadá do skupiny nelegálních migrantů, kteří si požádali v Maďarsku o azyl," dodala Vavřinová.

Kontroly ve vlacích se provádějí pravidelně, ale policisté mlčky připouštějí, že se jim podaří zajistit jen malou část uprchlíků.

Z hlediska národnosti jich je z pohledu východočeských cizineckých policistů nejvíce z Kosova, Sýrie, Afghánistánu a Ukrajiny, dále pak Vietnamu, Libye, Kamerunu, Konga, ale i Slovenska. Míří hlavně do Francie, Německa, případně skandinávských zemí, kde mají štědrý sociální systém. Vedle ekonomických migrantů jde o uprchlíky z válečných zón. Ti se z Asie se do Evropy většinou dostávají přes Turecko. Přes Bulharsko a Rumunsko pak pokračují dál.

Burku by povinně měly nosit i některé Češky, říká Lašek

Hradec Králové - Statistický výskyt lumpů je v každé populaci stejný a náš strach ze syrských uprchlíků je naprosto zcestný, způsobený absencí informací. Řekl to známý hradecký psycholog Jan Lašek. „Média nám předkládají jen zprávy o Islámském státu, válce a muslimských fundamentalistech. A o diskriminaci žen, které musí nosit burku," míní Lašek. Pravda je však podle něj úplně jinde. „Většina Čechů o islámu ve skutečnosti ví hodně málo a burku tak spojují s ženskou diskriminací. Sám však potkávám denně řadu Češek, které by ji měly nosit povinně," zažertoval. Skutečným důvodem strachu z muslimů je podle něj neznalost. Ta vyvolává úzkost a obavu, co zlého od uprchlíků ze Sýrie můžeme čekat, zvlášť když jiné zprávy než špatné o nich v médiích nemáme. „Abychom mohli být kritičtí, musíme o nich nejdřív něco vědět."