/FOTOGALERIE/ Těžko uvěřitelná nehoda se stala v úterý večer na zatím nezprovozněném úseku dálnice D35 mezi Opatovicemi a Rokytnem na Pardubicku. Havaroval tady řidič z firmy, která dálnici staví, když narazil do uskladněných tvárnic. Podle policie došlo k porušení služebních předpisů při stavbě dálnice. Podle výše škody nejspíš nejel předepsanou rychlostí… Tento úsek D35 z Opatovic do Časů bude otevřen až za dva týdny, nyní zde probíhají finální dodělávky.

Nehoda na ještě nezprovozněném úseku dálnice v oblasti Rokytno – Opatovice nad Labem. | Foto: HZS Pardubického kraje

"V poslední listopadový večer jsme zasahovali ještě na nezprovozněném úseku dálnice v oblasti Rokytno – Opatovice nad Labem. První karambol tu měl řidič s vozem, se kterým narazil do betonových tvárnic. Při nárazu do tvárnic se řidič zranil a byl předán do péče zdravotníků. Hasiči zajistili poničené vozidlo a zamezili úniku provozních kapalin," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.