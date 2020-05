Stav nouze alespoň trochu ulevil jindy dopravou zahlcenému Opočnu. Množství automobilů, ale hlavně těžkých kamionů se podepisuje na stavu místních silnic i domů, jejichž stěny kvůli otřesům praskají. Pomoci v tomto ohledu, snížit hluk i přinést větší bezpečnost pro chodce ve městě má obchvat města.

Jeho první část by mohla být hotová už v červenci. Ve směru od Dobrušky začíná na nově zbudované silnici nad opočenským rybníkem Broumar, město obchází ze severu a končí u kruhového objezdu u Jordánku, otevřeného loni listopadu.

"Dokončuje se cyklolávka, která se buduje kvůli většímu bezpečí na obchvatu. Dělají se protihluková opatření, terénní úpravy a pak samozřejmě poslední vrstva komunikace, dopravní značení, zábradlí a bude hotovo. Vzhledem k tomu, že ještě nejedou obalovny, předpokládám, že skončit bychom mohli v červenci. Obchvat by se pak mohl otevřít v srpnu nebo v září. Budeme se samozřejmě o to snažit co nejdřív," uvedla Jana Jiráňová, vedoucí oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací, které zajišťuje administraci akce.

Investorem stavby je Královéhradecký kraj, zhotovitelem firma M - SILNICE, a. s. Na financování stavby se podílí ministerstvo průmyslu a obchodu a Královéhradecký kraj.

"Prozatím jsme z částky 145 milionů korun profinancovali 89 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu nám poskytne slíbenou dotaci ve výši 41,8 milionu korun postupně - na základě předložených faktur od dodavatele stavby za rok 2020 a na základě uzavřených kupních smluv na vykupované pozemky,“ řekl krajský radní pro oblast investic Václav Řehoř.

Druhá etapa v délce přibližně 1,5 kilometru bude navazovat na zmíněnou kruhovou křižovatku u Jordánku. Zahrnovat bude úsek od ní přes přemostění Zlatého potoka a napojí se na silnici ve směru Ledce a Třebechovice poblíž benzinové stanice u odbočky na Přepychy. Předpokládané náklady jsou 177 milionů korun.

Kromě první etapy opočenského obchvatu se nyní pracuje také na obchvatu Domašína poblíž Solnice, který obzvlášť v době střídání směn také trpí množstvím aut směřujících do průmyslové zóny a odsud.

"V Domašíně jsou v současné době archeologové a vedle probíhají stavební práce na skrývku. Dokončení obchvatu se předpokládá příští rok. Ostatní akce jsou v přípravě, východní obchvat Častolovic a obchvat Solnice. Asi nejblíže realizaci je asi obchvat Solnice, který má vydané územní rozhodnutí. Nyní je hotova dokumentace pro stavební povolení a dokončujeme výkupy pozemků," dodala Jana Jiráňová.

Na své obchvaty čekají rovněž Borohrádek, Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. Nejkomplikovanější situace je zřejmě u Kostelce nad Orlicí.

V případě Rychnova nad Kněžnou Ředitelství silnic a dálnic na podzim roku 2019 oznámilo, že zahájení stavby obchvatu je posunuto místo roku 2022, o němž šéf krajské pobočky mluvil na jaře loňského roku, až na rok 2026 s dokončením o dva roky později. Rychnov se ozval a ŘSD harmonogram přehodnotilo. Se zahájením stavby se tak počítá na jaře 2023.