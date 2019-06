Česká Poštovna na Sněžce je nejvýše umístěnou stavbou v ČR s vlastním PSČ 54291. Návštěvníkům nabízí suvenýry, občerstvení a krásné výhledy z terasy na střeše. Majitele Milana Blahu nejvíce rozčilují neukáznění turisté. „Měli jsme případ, že si pod Poštovnou rozdělali ohýnek. To jsem s nimi vyběhl,“ říká.

Milan Blaha, majitel České Poštovny na Sněžce. | Foto: Deník/Jan Braun

Zaměstnance a zboží vozí lanovka z Pece pod Sněžkou (pokud jezdí), sám přespává přímo na Sněžce v podzemí České Poštovny. V letní sezoně vstane v šest, v osm otevře a až do večera čelí náporu turistů, kteří si dělají výlet na nejvyšší českou horu. O prázdninách jich bývá několik tisíc denně. Na Sněžce zůstávají až do devíti večer a pozorují západ Slunce. „Největší nápor je jednoznačně v červenci a srpnu. To bývá na Sněžce až 5 tisíc lidí denně,“ tvrdí Milan Blaha, majitel České Poštovny. Ta stojí na Sněžce od roku 2007, Blahovi patří osmým rokem.