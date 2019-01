Východní Čechy, Pec pod Sněžkou - Tři ročníky charitativního výstupu na Sněžku se konaly pro děti po amputaci končetin. Čtvrtý ročník bude věnován dívence s vzácnou vývojovou vadou. Výstup se koná už tuto sobotu.

Jeden z výstupů na Sněžku patřil také malé Lilien Klimkové. | Foto: Archiv KlaPeto

Lilienka se narodila bez rukou v ramenou. Na její osud upozornila Nadační fond KlaPeto maminka Vojtíška Měska, pro kterého se benefice pořádala loni. Rodiče o postižení holčičky do porodu netušili. „Bereme to, jak to je. Lilienka je šťastná a my jsme také šťastní, že ji máme," řekl tatínek Libor Klimka

Akce se každý rok účastní stovky lidí „Když jsem krátce po amputaci levé nohy nad kolenem vymyslel tento projekt, nenapadlo mne, kolik lidí osloví a jaký bude mít úspěch," říká handicapovaný atlet a spoluzakladatel KlaPeto Jaroslav Petrouš. Loni se k němu přidalo sedm dalších amputářů. Mistr ČR v hodu diskem a oštěpem doufá, že letos se jich připojí ještě víc. Účast přislíbily i rodiny dětí, pro které se pořádaly předchozí tři ročníky. „Obzvlášť hrdý jsem na Péťu Januše, který před dvěma lety nechtěl vůbec chodit na protéze a loni sám Sněžku vyšel. Letos opět půjde se mnou," doplnil Petrouš.

Podpořit Lilienku může kdokoli koupí trička či dalších předmětů s logem projektu v e-shopu www.klapeto.eu nebo v sobotu 28. května u stánku v Peci pod Sněžkou. Poslat lze také jakoukoli částku na transparentní účet nadačního fondu 2200692979/2010. Peníze poslouží Lilience na rehabilitace a kompenzační pomůcky a zbytek nadace opět rozdělí mezi ostatní těžce postižené děti.

Jaromír Fridrich