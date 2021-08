Na zmijí kousnutí bude mít Péťa památku v podobě 80 stehů

Na letošní červencový svátek Den upálení Mistra Jana Husa dlouho nezapomene Sylva Seidlmanová z Meziměstí a hlavně její syn Péťa. „Byla jsem doma, Péťa byl venku a najednou jsem slyšela jen ,au au au´. Šla jsem se podívat proč brečí a on mi řekl, že ho kousl velký had a ukázal mi dvě ranky mezi palcem a ukazováčkem,“ popisuje tři týdny starou událost, která se záhy ukázala jako velice závažná. „Hned mu to začínalo fialovět a natékat. Říkal, že ho bolí břicho a začínal být malátný. Na nic jsem nečekala a volala záchranku. Ta ho odvezla do broumovské nemocnice, kam pro něho přilétl vrtulník a frčel do Hradce Králové,“ popisuje rychlý sled událostí.

"Tady někde to bylo," ukazuje Sylva Seidlmanová místo na zahradě u popínavých fazolí, kde zmije uštkla jejího syna. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Že na zmijí uštknutí měl chlapcův organismus silnou reakci potvrzuje i fakt, že zhruba ve stejnou dobu jako vrtulník z Hradce Králové vzlétl i další vrtulník z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který převážel do hradecké fakultní nemocnice potřebnou protilátku. „Kdyby nedostal včas sérum, tak asi přijde o ruku,“ říká maminka pětiletého Péti, že po uštknutí byl stav jejího syna opravdu vážný. Sérum je ale potřeba použít opravdu jen zřídka, takže kromě pražské Všeobecné FN je dostupné pouze ve Fakultní nemocnici Olomouc. Je to hlavně z ekonomických důvodů. „Je to nákladná záležitost a sérum má krátkou životnost,“ vysvětluje lékařský náměstek Fakultní nemocnice v Hradci Králové Zdeněk Tušl , že protilátky nelze dlouho skladovat, a právě proto jsou soustředěny jen na dvou specializovaných pracovištích. „Bylo proto centrálně rozhodnuto, že se sérum bude skladovat na dvou místech republiky. Vyjde levněji jednou za čas v případě potřeby přivézt lék vrtulníkem, než sérum skladovat a pak ho po expiraci likvidovat,“ dodává Zdeněk Tušl s tím, že k podávání séra se lékaři uchýlí jen výjimečně při těžké intoxikaci a ohrožení života. Vlak srazil člověka, pomoc mu poskytly zdravotnice cestující ve vlaku Přečíst článek › Na zmijí kousnutí bude mít Péťa památku v podobě dlouhé jizvy, která se mu táhne od palce na pravé ruce téměř po celé předloktí. „Jinak by asi přišel o ruku, museli mu to rozříznout na třech místech a vyčistit, protože ten jed mu rozkládal krevní destičky,“ nechce Sylva Seidlmanová domyslet, co se všechno mohlo stát. „Má ruku sešitou 80 stehy, příští týden už mu je ale budou vytahovat. Byl ale statečný, muselo ho to bolet, ale nedal to na sobě znát,“ dívá se na syna, který se zafáčovanou rukou běhá po zahradě. Jak postupovat při uštknutí zmijí



Zmije obecná je jediným jedovatým hadem v Česku. Typicky se živí hlodavci či ještěrkami a dorůstá až do délky 75 centimetrů. Některé barevné mutace postrádají typickou klikatou čáru a proto bývá občas zmije zaměňována s nejedovatou užovkou hladkou. Počty uštknutí jediným českým jedovatým hadem se sice pohybují v nižších desítkách. Za poslední tři dekády nezemřel u nás na následky zmijího uštknutí žádný člověk.