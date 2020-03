„Město Náchod se rozhodlo o cestující z autobusu postarat. Jsou to lidé v nouzi a my v tuto chvíli nevíme, jak dlouho tato situace bude trvat. Momentálně vypadá patově,“ říká náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka, zatímco ukrajinští cestující si rozebírají termo misky s gulášem, řízkem či kuřecím s rýží. „Rozhodli jsme se jim poskytnout jídlo, tekutiny a sociální zázemí aby se mohli dát do pořádku. Mohou tu na dopravním hřišti být do večera, co bude dále se uvidí.“

Původně měla polská strana pustit autobus na druhou stranu hranice už v pondělí večer, ale nakonec se tato naděje ukázala jako lichá. „Policie nás informovala, že mohou přejet na polskou stranu, ale pak se to nějakým způsobem zastavilo a autobus nakonec zůstal v Čechách. Momentálně tento stav aktuálně řeší cizinecká policie, která se snaží celou záležitost s našimi sousedy vyřešit,“ dodává místostarosta Čtvrtečka.

Mezi pěti desítkami Ukrajinců z celé země jsou ve ztroskotaném autobusu z části cestující, kteří byli v Čechách na návštěvě, ale hlavně pracovníci, kterým skončil v Praze pracovní úvazek. „Dostali výpověď a chtějí se jen dostat domů. Poláci nás ale nechtějí pustit a my nemáme kam se vrátit,“ říká Julia, která pracoval v hotelu. Tři dny nocování v autobuse nikomu nepřidá. „Je to špatné. Neměli jsme se kde umýt, na záchod jsme chodili do Kauflandu. Ten ale v deset hodin zavírali a do rána… znáte to, přece se nepočůrám…,“ doplňuje ji Ivan Jasuvič. „O naší těžké situaci jsme natočili i film a poslali ho do Polska, na Ukrajinu i tady do Čech, aby nám někdo pomohl dostat se domů,“ který je rozčilen, že jim 14. března na Florenci prodali bez problémů lístky na autobus, i když už tehdy bylo zřejmé, že se hranice do Polska následující den uzavřou. „Nikdo nám nic neřekl, že začíná karanténa a že by to mohlo být problém,“ zlobí se.

Pohyb desítky cizinců bez roušek v okolí obchodního domu i v něm s nedůvěrou v očích sledují i nakupující. A samozřejmě sociální síť se začala plnit "zaručenými" zprávami o tom, že se opíjejí a kradou alkohol. Situaci ukrajinských ztroskotanců se začala v pondělí zabývat i náchodská zastupitelka Denisa Pokorná. „Navrhovala jsem prozatímní umístění v některé náchodské tělocvičně, kde by mohli přečkat, než se jejich problém vyřeší,“ uvedla. Vedení radnice podle slov místostarosty Čtvrtečky o takovémto kroku nakonec neuvažovala.

O tom, zda ukrajinský autobus nabere co nejdříve směr Charkov, rozhodnou Poláci. „Odbor cizinecké policie jedná s polskou stranou o tom, že by je nechali projet na Ukrajinu. Záleží to na jejich dobré vůli,“ uvedl zástupce ředitele Územního odboru Policie ČR Náchod Petr Špaček.

Jiří Řezník