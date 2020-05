/FOTO/ V pondělí 4. května začnou stavbaři budovat nový most přes řeku Metuji nedaleko Malých lázní v Náchodě - Bělovsi. Nejprve ale musí kompletně odstranit letitý stávající most, na kterém se už značně podepsal zub času.

Most v Náchodě - Bělovsi nahradí nový. | Foto: Adam Hell

„Stavební práce v ulici U Zbrojnice za 32,5 mil. korun zahájí pracovníci firmy MADOS MT kompletním odstraněním stávajícího mostního objektu,“ potvrdila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Se stavbou mostu souvisí i dopravní omezení v této lokalitě. Místní obyvatelé, pěší i cyklisté budou muset využívat po celou dobu stavby objízdné trasy podél řeky Metuje, a to až do listopadu, kdy by měl být nový most hotový.