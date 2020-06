Nechybí zde provazový žebřík, laminovaná skluzavka, překlápěčka, pískoviště včetně zakrývací plachty, šplhací síť a umělý trávník. Navíc je z hřiště, které je umístěné poměrně vysoko na kopci, krásný výhled do okolních lesů i na zámek. Celkové náklady na výstavbu dětského hřiště činily téměř 168 tisíc korun, z toho 150 tisíc korun přispěla Nadace ČEZ. Město současně za více než 200 tisíc korun opravilo stávající přilehlé sportoviště pro dorost a dospívající mládež.

„Z nadačního příspěvku byl financován nákup herních prvků s ohledem na rozvoj motoriky a pohybových zdatností dětí od tří do deseti let, ale také s požadavkem na co nejmenší údržbu a dlouhou životnost. Jsme moc rádi, že Nadace ČEZ podpořila výstavbu hřiště, což ocení nejen maminky s malými dětmi, ale i další návštěvníci a sportovci,“ říká starosta města Jan Birke.