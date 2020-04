Hledají se nej zdravotní sestřičky i bratři

Jste sympatická, veselá, odvážná, máte smysl pro humor, jste prostě ta nej? Tak právě pro vás je tu soutěž Batist Nej sestřička roku 2020. Do dvanáctého ročníku se stejně jako v předchozích letech mohou přihlašovat i zdravotní bratři. Nej sestřičku může nominovat každý - lékař, pacient, zkrátka ten, kdo má takového člověka ve svém okolí, a to do pondělí 13. dubna na webu nejsestricka.cz/prihlaska/.

Ředitel soutěže David Novotný a generální ředitel společnosti Batist Medical Tomáš Mertlík spolu s vítězkami jednoho z minulých ročníků. | Foto: archiv D. Novotného