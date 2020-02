„Návštěva premiéra není iniciativou města,“ uvedl poslanec za ČSSD a náchodský starosta Jan Birke s tím, že se jedná o jeden z výjezdů předsedy vlády po republice.

Jak se jezdí na Náchodsku

Na ranní vlak by měl ve středu nasednout Andrej Babiš s ministerským doprovodem zřejmě v Jaroměři, aby si na vlastní kůži vyzkoušel jak komplikovaně se po železnici cestuje mezi dvěma největšími městy Náchodska. Jeho první zastávkou bude proto náchodské vlakové nádraží. Podle našich informací by měl přímo na peronu společně s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a zástupci SŽDC debatovat o možnostech realizace tzv. Vysokovské spojky, což je projekt počítající s narovnáním tratě mezi Českou Skalicí a Náchodem, jenž by znamenal výraznou časovou úsporu doby jízdy mezi Hradcem Králové a Náchodem.

V rámci výjezdu premiéra byli starostové měst a obcí Královéhradeckého kraje pozváni na společné setkání s Andrejem Babišem, které se uskuteční od 9:30 hodin v Hotelu Beránek v Náchodě. Tam by měla vládní delegace dojít pěšky z nádraží po pěší zóně Kamenice.Setkíní se zúčastní také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Kolik starostů nakonec dorazí bude patrné až dnes odpoledne – do 16 hodin mají totiž pozvaní potvrdit svou účast. V Beránku návštěvu přivítá starosta hostitelského města. „Rád bych se pana premiéra zeptal na záležitosti týkající se financování obnovy vodohospodářské soustavy do dalších let a pana ministra Havlíčka na aktuální informace v oblasti dopravy, protože za měsíc začnou výkupy pozemků kvůli obchvatu města,“ zmínil Jan Birke dva okruhy, s nimiž by se zástupci vlády rád mluvil.

Záchrana Josefova

Mezi těmi, kdo pozvání přijal, je i jaroměřský starosta Josef Horáček. „Zatím nemám informaci co bude obsahem setkání se starosty. Pokud ale bude nějaký prostor na krátké osobní jednání, tak bych se měl určitě premiéra na co zeptat - jak se český stát hodlá postavit k pomoci se záchranou Josefova,“ zmínil jaroměřský starosta nekonečný příběh revitalizace pevnostního města.

Naopak řady přítomných starostů nerozšíří Josef Bitnar z Teplic nad Metují „Nechystám se tam, mám už naplánovaný jiný program. Nepovažuji to za nějak zvlášť přínosné setkání, abych se toho zúčastnil,“ řekl na rovinu teplický starosta.

Dostavba D11

Přesný program návštěvy by měl být známý až během pondělního dne. Podle nám dostupných informací by se měli členové vlády zastavit kolem 11. hodiny i na Jaroměřsku, kde se budou zajímat i o pokračování výstavby D11 z Hradce Králové do Jaroměře a dále na Trutnov a hranice s Polskem. V Hradci Králové je pak od 14 hodin na programu na Krajské hospodářská komoře Královéhradeckého kraje beseda s podnikateli, které se zúčastní též vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Hlavním tématem debaty bude stav naplňování tzv. živnostenského balíčku.

Jiří Řezník