Nad historickými skvosty přecházel divákům zrak

Na tři dny se sjely do Jičína automobily, vyrobené do roku 1918 a motocykly na řemenový pohon. Ojedinělou akci Loukotě a řemeny v Jičíně zakončí dnešní vyjížďka do Sobotky.

Sobotní atmosféru v Jičíně na Valdštejnově náměstí, kde se nabízel pohled na automobily, vyrobené do roku 1918 a motorky na řemen, mohou autenticky přiblížit jen výkřiky prohlížejících. „No, to je mazec, masakr, nádhera, to jsou skvosty!“ znělo kolem šiku čtyřiceti nablýskaných unikátů, které odstartovaly z náměstí na cestu Českým rájem. Třináctý ročník akce Loukotě a řemeny je ojedinělým setkáním a do Jičína přiláká sběratelé z celého Česka. „Je to největší akce v srdci Evropy,“ říká hrdě za organizátory Honza Zápotocký. Českým rájem se tak opět proháněly fordky, buicky, chevrolety, stroje, většinou vyrobené v USA, Velké Británii a Francii. Výčet doplňují motocykly s pohonem na řemen. „Přijeli jsme z Kytína u Prahy, potkáváme zde skvělé kamarády, skvělá auta, taková akce nemá v republice obdoby,“ libuje si majitel pivovaru Michal Pomahač, vlastník červeného sportovního vozu Renault z roku 1905. V neděli zakončí účastníci akci pohodovou jízdou do Sobotky, kde proběhne oficiální závěr s předáním diplomů. Jinolický autokemp praskal ve švech Přečíst článek ›

Autor: Iva Kovářová