Královéhradecko, Náchod - Birkovka, Honzík, Naděje, Hlubina, Běloveska, Náchodka. To jsou zatím jen některé z návrhů obyvatel Náchoda na pojmenování dvou vrtů s minerální vodou. Vrty vznikly po úspěšném geologickém průzkumu zřídelní oblasti Běloves a patří městu. Už v příštím roce by měly zásobovat kyselkou nové Malé lázně.

Vrty s minerální vodou vznikly po úspěšném geologickém průzkumu zřídelní oblasti Běloves a patří městu. | Foto: Archiv MěÚ

Vedení města se totiž rozhodlo, že o pomoc s nalezením vhodných jmen požádá veřejnost. V minulosti byla většina využívaných vrtů pojmenována ženskými či mužskými jmény a radnice by tuto tradici ráda zachovala, aby vrty nenesly pouze technické označení.

„Jde o historickou událost, vybíráme jména vrtů, která se navždy zapíší do lázeňské historie Náchoda. Věříme, že minerální vodu z těchto vrtů budou k pití i koupelím využívat především náchodští občané a návštěvníci našeho krásného města. Kdo jiný by se tedy měl na jejich pojmenování podílet,“ komentoval hledání jmen starosta Jan Birke.

Ten se zároveň podivuje nad lidovou tvořivostí. Zaznamenal dokonce i návrh na název Kolonovka, protože se v Náchodě často tvoří kolony.

Ankety se může zúčastnit kdokoliv, stačí odeslat svůj návrh na e-mail: anketa@ mestonachod.cz, případně odevzdat lístek s názvy na označených místech v budově radnice, městského úřadu či v informačním centru, a to do 15. září do 14:00 hodin.

Ze zaslaných návrhů vedení města vybere přibližně deset nejzajímavějších, o dvou se pak bude ještě hlasovat.