„Je nepochopitelné jakým způsobem se veřejná doprava začala vracet do původního stavu. Rozložit obnovení jízdního řádu do několika termínů s náhodným výběrem jednotlivých spojů ale může způsobovat zmatek především pro cestující, kteří mají jedině elektronickou možnost zjistit co a kdy jede,“ říká náchodský zastupitel Jiří Prokop (ANO 2011), který se zabývá dopravou. „Způsob, kdy se obnoví jeden týden jízdní řád jen v části úseku spoje, nebo jen v některé dny, přináší naprostý chaos a cestující nevědí. Výběr spojů, které se obnoví a od kterého data nejen komplikuje život cestujícím, ale i dopravcům,“ pokračuje Jiří Prokop.

Podle náměstka hejtmana Martina Červíčka zodpovědného za oblast dopravy se Královéhradecký kraj snaží obnovovat veřejnou dopravu v logických krocích v souladu s plánem Vlády ČR, která připravila uvolňování také v několika etapách.

„V souvislosti s prvním velkým uvolněním od 11. května došlo také k prvnímu obnovení spojů. Navrácení do původního stavu v drážní dopravě je naplánována od pátku 22. května. Je nutné připomenout, že i stát při omezování dálkové železniční dopravy postupoval víceméně ve dvou krocích, ale při uvolňování opatření obnovuje dálkovou dopravu ve více vlnách,“ říká Červíček. „V první etapě jsme se soustředili na nejdůležitější spoje, které zajišťují dopravní obslužnost do zaměstnání. Ve druhé etapě již připravujeme obnovení spojů zajišťujících dopravu do škol a do turisticky významných lokalit,“ vysvětluje Červíček, a dodává, že kraj průběžně vyhodnocuje informace o přepravených cestujících a snaží se na ni pružně reagovat. „Máme informace nejen o počtech cestujících ve vlakových spojích, kde se ještě zdaleka nepohybujeme ani na polovině cestujících proti běžnému stavu, ale každý týden také vyhodnocujeme i počty cestujících v autobusové dopravě, tak abychom mohli odhadnout další postup poptávky a přizpůsobit včas nabídku objednávaných spojů,“ dodává náměstek hejtmana a připomíná, že dočasným snížením rozsahu veřejné dopravy kraj logicky reagoval na minimální poptávku po cestování ze strany cestujících a byl vystaven i kritice, že jezdí „prázdné spoje“.

Prodloužený víkend zaplnil vlaky

Ale že se lidé začínají do vlaků vracet, ukázal například minulý prodloužený víkend. Hlavně v pátek 8. května začali cestující jezdit za turistikou ve velkém a především přišel nápor cyklistů využívající veřejnou dopravu. A protože mimo pracovní dny je veřejná doprava do tolik atraktivních míst v našem kraji, jako jsou Krkonoše, Adršpašsko-Teplické skály a Broumovsko stále ještě zredukována na polovinu, byly vlaky plné cestujících. „Ne, že by se nenašlo volné místečko, ale někteří cestující raději stáli v uličce u dveří, než aby třeba i hodinu seděli natěsno vedle sebe s cizími lidmi,“ vadí Jiřímu Prokopovi, že v době, kdy je stále v platnosti spousta opatření (rozestupy, roušky i mimo uzavřené prostory a podobně), tak si cestující museli vystačit se zredukovanou dopravou, v níž naprosto cizí lidé z různých koutů republiky trávili desítky minut až hodiny v těsné blízkosti.

„Kraj šetří neodůvodněnou redukcí jízdního řádu na nesprávném místě. Kdyby již byl jízdní řád obnoven tak, jako ve většině ostatních krajů, měli možnost cestující o víkendu využít téměř dvojnásobek spojů. Podstatně by se tak i zlepšila použitelnost veřejné dopravy, protože redukce o 50% spojů o víkendu na tratích do turisticky významných oblastí je amatérismus,“ hřímá na adresu kraje náchodský zastupitel Jiří Prokop. „Mluví se o chytré karanténě, ale bude velký problém v případě prokázání nákazy dohledat cestující z veřejné dopravy, kteří s případným nemocným ve vlaku cestovali,“ upozorňuje.

První náměstek hejtmana ale situaci tak dramaticky nevidí. „Věříme v zodpovědnost každého z nás, stejně jako je rozvolňování opatření postupné, tak i nadále trvá opatření v podobě zakrytí nosu a úst ve veřejné dopravě, což považujeme za velmi důležité opatření, které minimalizuje šíření případné virové nákazy i ve frekvenčně více obsazených spojích,“ říká Martin Červíček.

Jiří Prokop z vlastní zkušenosti ví, že například v železniční dopravě je bohužel provádění dezinfekce nedostatečné. Kraj sice dopravcům poskytl potřebné materiální prostředky nejen pro dezinfekci vozidel, ale pro obslužný personál, ale v jaké míře dezinfekce probíhají to už kraj nekontroluje a důvěřuje možnostem dopravce.

Jiří Řezník