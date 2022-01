Nálezce 144 tisíc: "Kolegové se smáli a říkali, že jsem je mohl na něco pozvat"

Co byste dělali, kdybyste míjeli bankomat a v něm ležel pořádný balík peněz - 144 tisíc korun a nikde nikdo? Určitě by se našel člověk, který by si pomyslel, že se na něj usmálo štěstí, nasadil by respirátor, stáhl by čepici více do čela, sebral peníze a zmizel. Poctivý nálezce z Dobrušky však zareagoval jinak.

Bankomat v Dobrušce. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Stalo se to v pátek večer, když se chtěl ještě stavit v práci. Bankomat měl po cestě. "Bylo mi divné, že bankomat bliká a houká, v jeho přihrádce ležel nějaký balíček. V první chvíli mě napadlo, že tam strčily děti nějaký balíček papírů. Sebral jsem ho, ale byly to peníze a objevil se tam další. Volal jsem nejdřív na linku Komerční banky, ale nikdo telefon nezvedal, tak jsem zavolal na policii," popsal svou zkušenost z pátečního večera šestapadesátiletý muž, který o popularitu nestojí a nepřál si proto ani zveřejnit své jméno. Rozbitý bankomat nekontrolovaně chrlil peníze. Nálezce se dopočítal 144 tisíc "Hlídka rychnovských policistů peníze od poctivého nálezce převzala, celou věc zadokumentovala a následně předala zpět bankovnímu ústavu," uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová. Se svou nevšední historkou se nálezce přitom podělil se svými kolegy, prý pro pobavení. A měl úspěch: "Smáli se a říkali, že jsme mohl jet na dovolenou, že jsem je mohl na něco pozvat." Komerční banka mu za pohotovou reakci poděkovala. Díky ní se peníze neztratily a klient je již má na svém účtu. Jak k nezvyklé události vůbec mohlo dojít? "V případě samotné vkladové transakce bohužel nedošlo k jejímu správnému ukončení a bankomat hotovost vrátil do vkladové přihrádky. Situaci intenzivně analyzujeme," vyjádřila se k události Komerční banka.