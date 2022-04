"Natáčí se mi krásně. Kdy se vám povede pohladit žirafu nebo čistit nohu slonovi a krmit ho. Hodně zajímavé také bylo, když jsme se potápěli v akváriu Vodního světa se Šimonem Bilinou alias Haďákem," září spokojeností mladá osmnáctiletá herečka Michaela Pecháčková, která hraje hlavní postavu seriálu ZOO, studentku Sidonii Annu Novotnou. Ta místo studií v Los Angeles zamířila tajně před svými rodiči pracovat do zoo. "Lidé ze safari parku jsou moc milí, vychází nám vstříc. Krásné je to u žiraf nebo opic, ale hezkých míst je tady hodně a do budoucna nás ještě další čekají. Byla jsem ve Dvoře Králové jednou, před osmi lety, ale teď jsem tu mnohem častěji," sděluje svoje dojmy z natáčení Michaela Pecháčková.

Také štáb si pochvaluje spolupráci s pracovníky safari parku, s jeho vedením konzultuje scénář. "Přínos zoo je zásadní, bez něj bychom to nezvládli, neuvěřitelně nám vycházejí vstříc," oceňuje režisér Jaromír Polišenský, který byl také u předchozího úspěšného seriálu TV Prima Slunečná, stejně jako další tvůrci.

"Jednoduché jsou dialogové scény, při kterých chodíme v zoo a se zvířaty nepřijdeme do styku. Když zapojíme zvířata, podřizujeme se jejich režimu. Každé zvíře například začíná den jindy. Snažíme se omezit zasahování do chodu zoo co nejvíc, ale někdy to nejde, a staneme se trošku atrakcí. Obzvláště nyní, kdy už je hezké počasí a návštěvníků chodí hodně na rozdíl od zimy, kdy safari park nebyl tak vytížený jako teď," říká Jaromír Polišenský.

Při natáčení seriálu, který má osmdesát dílů, se střídají tři režiséři. Aby získali požadovaný záběr, musí často dlouho čekat na správnou reakci zvířat. "Největší chválu jsem slyšel na hyeny, protože jsou vždy připravené a neustále ve výběhu," usmívá se Polišenský.

To potvrzuje i zoologický ředitel Safari Parku Dvůr Králové Jaroslav Hyjánek. "K jejich rozpohybování není potřeba žádná drezúra. Stačí jim hodit kost s masem a hned je tam máme pro záběry, které jsou potřeba. To jsou takové fígle ošetřovatelů. Někde se projdou s kyblíkem a už se zvířata sama přiženou, protože si myslí, že je krmení," prozrazuje Hyjánek recept, který pomáhá při natáčení.

Komplikovanější scény jsou časově náročnější. Štáb se o tom přesvědčil u buvolů. "Bylo to dramatické. Hráli jsme, že se zatoulá holčička do jejich výběhu, a stříhali reakce buvolů, na kterých jsme byli závislí. Bylo to velice zajímavé, člověk dopředu neodhadne psychiku a jednání zvířat. Úplně jednoduché to není ani v pavilonu Jedovatá Afrika u seriálové postavy Haďáka s hady. Nedávno jsme natáčeli s hadem, který umí kousnout. Byli jsme proto ostražití, aby nikomu neublížil. To jsou scény, které musíme zvládnout napoprvé. Máme sice odborné poradce, ale zvířeti člověk do hlavy nevidí, musíme být neustále ve střehu," líčí režisér seriálu ZOO.

SAFARI PARK NEBO FIKTIVNÍ JMÉNO?

Na scénáři seriálu spolupracuje s tvůrci jako odborný poradce zoologický ředitel Safari Parku Dvůr Králové Jaroslav Hyjánek. "Řešíme například, jaké krmení dát zvířatům nebo jak natáčet scény ve výbězích. Ke scénářům mám někdy odborné připomínky. Chci, aby to bylo odborně vysvětleno, z druhé strany mi štáb tvrdí, že takhle to v seriálu nefunguje a nezaujalo by to cílovou skupinu. Někdy chceme zařadit více odborných věcí, ale oni jsou profesionálové a ví, jak má scénář vypadat," přibližuje Hyjánek spolupráci.

"Ve všech dílech se řeší běžné provozní věci zoo. Veterinářka mluví o problémech zvířat, chovném programu, získání zvířat, jak probíhá první pomoc při uštknutí mamby, jak je zajištěná bezpečnost. Snažíme se do scénáře zařazovat témata, která opravdu prošla zoologickými zahradami. Týkají se záchrany nosorožců, žiraf, zdravotních problémů zvířat, zahraničních projektů," dodává.

Malou roličku si střihnul ředitel safari parku Přemysl Rabas. "Pan ředitel si zahrál pomocníka ošetřovatele, který zametal nepořádek. Scénu si napsal sám. Už píšeme další," prozrazuje Jaroslav Hyjánek.

Ze zaměstnanců si zahrál zatím jen ošetřovatel slonů, jinak všechny role obsazují herci a komparz. "Bylo to u nebezpečné scény se slonem, kde hrál Oldřich Navrátil. Musel tam být někdo, kdo se slonem pracuje a slon ho zná," vysvětluje.

S nabídkou natočit seriál z prostředí zoo přišla do Dvora Králové TV Prima. Safari park zvažoval, jestli si ponechá v seriálu svoje jméno nebo bude mít fiktivní. "Bylo to důležité marketingové a strategické rozhodnutí. Existovaly dvě varianty. Buď poskytneme prostory a zoo bude mít v seriálu svůj vlastní název, třeba ZOO Na Kopečku, nebo přiznáme, že to je safari park s veškerou naší firemní identitou. Nakonec jsme si řekli, že všichni stejně poznají, že se točí u nás, a byli bychom za blázny, že se zoo jmenuje jinak a všechno by se přelepovalo. Rozhodli jsme se, že seriál bude s naší značkou, ať podpoří turismus," objasňuje zoologický ředitel.

Televize si prostory pronajímá a safari park tak má z natáčení i ekonomický přínos. "Bylo důležité, že máme možnost zasahovat kvůli odborným věcem do scénáře," doplňuje jednu z klíčových okolností Hyjánek.

Seriál sice sleduje každé úterý a čtvrtek přes milion diváků, přesto má i kritické ohlasy. "To nám nevadí, kritiku si obhájíme. Lidé kritizují děj, vyčítají nám, že jsme se zaprodali a zesměšňujeme zoologické zahrady. V safari parku se nám naopak začali objevovat příznivci seriálu, kteří se chodí podívat, jak to vypadá ve skutečnosti. Naše pracovníky někdy uvádějí do rozpaků, když se shánějí po tom pěkném infocentru ze seriálu. Počítáme, že jich bude přibývat," říká Jaroslav Hyjánek.

