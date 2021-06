Ne, to nejsou záchodky. Přijďte se vypovídat z trápení, láká jičínská Dušebudka

Zvláštní červená dvoubudka se objevila za kostelem sv. Jakuba v Jičíně. Ale nejsou to mobilní toalety, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to mobilní zpovědnice, takzvaná Dušebudka. Až do pátku zde bude moci veřejnost využít psychologických a poradenských služeb. Lidé se sem mohou přijít vypovídat ze svých trápení.

Valdštejnské imaginárium a organizace Péče o duševní zdraví nabízí v Dušebudce psychologické i sociální poradenství. Akci v sobotu zakončí Svatojánská slavnost v lodžii. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Od pondělí si mohou Jičíňané všimnout nápadné červené budky stojící za kostelem sv. Jakuba. Takzvanou Dušebudku zde postavil jičínský tým organizace Péče o duševní zdraví ve spolupráci s Valdštejnským imagináriem. Psychologických a poradenských služeb odborníků budou moci zájemci využít celý týden. V sobotu večer pak akci završí Svatojánská slavnost pořádaná ve Valdštejnské lodžii. "Nyní, více než kdy jindy, bychom rádi propojili kulturu s tématem duševního zdraví. Cílem akce je probudit zájem a emoce obyvatel města Jičína i přilehlého regionu, a to prostřednictvím kulturního zážitku, který je teď vzácný," uvedli pořadatelé. VIDEO: Konečně město plné lidí a akcí. Jičín ovládl Svátek hudby Přečíst článek › Finance pro uspořádání akce získali pořadatelé kampaní na Hithitu. K pondělí 21. června se jim podařilo vybrat téměř 75 tisíc korun. Akce cílí na propojení sociálních služeb s kulturou v nelehké době, kdy se lidem dlouhou dobu ani jednoho nedostávalo. V Dušebudce se mohou zájemci vypovídat ze svých trápení, případně požádat o radu. K dispozici bude do pátku 25. června vždy od 14:00 do 18:00.

