V průběhu těchto prací mohou vlaky jezdit pouze po jedné ze dvou kolejí.

Výlukový jízdní řád neleznete po naskenování následujícího QR kódu:



„Jedná se o běžné odstranění degradované horniny, masiv se zpevní za pomocí chemických kotev a ocelových sítí,“ uvedla mluvčí SŽDC Nela Friebová s tím, že práce na trati, po které ve špičce projede 14 osobních vlaků za hodinu, potrvají až do 2. října.

Zdržení se týká dálkových spojů. Místo regionálních vlaků jsou v opravovaném úseku pro cestující připraveny náhradní autobusy, kdy za každý spoj jsou vypraveny 3 – 4 autobusy.

"Náhradní autobusovou dopravu zajišťuje celkem 8 autobusů, které jezdí mezi stanicemi Pardubice hl.n. a Přelouč a nahrazují pouze osobní vlaky," uvedl mluvčí Českých drah Petr Pošta a dodal, že jeden autobus náhradní dopravy obsluhuje zastávky Pardubice-Svítkov, Pardubice-Opočínek, Valy u Přelouče, ostatní zastavují pouze na zastávce Valy u Přelouče.

"Tyto náhradní autobusy využívají cestující zejména do stanice Přelouč a dále ti, kteří cestují do zastávek v úseku Přelouč - Kolín," uvedl mluvčí Českých drah a pro lepší rozlišení dodal i další informace k náhradním spojům: "Zajišťujeme dvě linky náhradních autobusů: zrychlenou linku P, která nezajíždí k zastávkám Pardubice-Opočínek a Pardubice-Svítkov, a minibusovou linku Z, která zajišťuje obsluhu všech zastávek (včetně Opočínku a Svítkova). Na linku P v Pardubicích navazují regionální vlaky dále do České Třebové."

Dálkové vlaky úsekem s výlukou projíždějí, ale kvůli snížené kapacitě trati můžou navýšit zpoždění až o 15 minut, kdy opravovaným úsekem projíždějí všechny dálkové vlaky z Prahy přes Olomouc do Žiliny (přes Ostravu nebo Horní Lideč), resp. dále do Košic, vlaky z Prahy přes Ostravu do Polska (Varšavy nebo Krakova) a dále dálkové vlaky Praha - Brno - Vídeň a Praha - Brno - Bratislava - Budapešť.

"Zpoždění závisí na aktuální provozní situaci. Většina vlaků po průjezdu opravovaným úsekem navýší zpožděníaž o 15 minut. Některé vlaky se tak při průjezdu úsekem nemusí zpozdit vůbec, jiné naopak musí vyčkat na průjezd jiných vlaků, a tím se opozdíí. U některých spojů může být aktuální zpoždění vyšší než 15 minut, v tomto případě ale jde o souběh několika vlivů, například jiných výluk na trase či běžných provozních zpoždění," dodal Petr Pošta.