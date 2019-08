Ten do Čech dorazil před několika dny ado Náchoda dorazí u příležitosti páteční soutěže Muž roku 2019, v níž zasedne v porotě. Na radnici dorazí i Mister Polski 2019 Tomasz Zarzycki a ředitel soutěže Mister Supranational Gerhard Parzutka.

Urostlého mladíka z Vietnamu přivítal prezident soutěže Muž roku David Novotný a úřadující Muž roku 2018 Jiří Kmoníček, který nejkrásnějšího muže světa už dobře zná ze světové soutěže. „S Trinh Van Bao jsme se zase rádi viděli. Známe se ze světové soutěže na Filipínách, kde on zvítězil a já byl čtvrtý. Neumí moc anglicky, no skoro vůbec, ale vždy se nějak domluvíme. Vyprávěl mi, že měl dlouhý a zpožděný let. Připadá mi, že za tu dobu, co jsme se neviděli, Trinh Van Bao trochu vyrostl a nabral svaly,“ohodnotil svého bývalého soupeře Jiří Kmoníček.

Mister International Trinh Van Bao byl velmi překvapený, když mu překladatelské služby do vietnamštiny poskytl úspěšný finalista Muže roku 2018 Cao Thanh Tung, který má rodinné kořeny v této exotické zemi.

„Dostal jsem od pana Novotného informaci, že budu mít tlumočníka. Ale nevěděl, že to bude někdo, kdo také prošel soutěží mužské krásy. O Cao Thanh Tung jsem už dříve slyšel, snad z vietnamských novin, že bude na Mister Global reprezentovat Českou republiku. Takže letos budou na Mister Global dva soutěžící z Vietnamu: jeden Vietnamec a jeden vietnamský Čech. Jsem rád, že jsem v České republice,“ usmíval se Mister International Trinh Van Bao, který bude při finále české soutěže Muž roku sedět v porotě.

Český Mister Global 2018 Cao Thanh Tung byl z tlumočnické funkce docela unavený. „Je to síla. Já jsem se narodil v České republice a vietnamsky umím na úrovni běžného používání. Není to stoprocentní. Občas jsem se musel Trinh Van Bao zeptat, co znamená určité slovo. Ale většinou jsem neměl problém, protože vietnamštinu používám denně,“ řekl Cao Thanh Tung, který na svoji světovou soutěž Mister Global teprve odjede.

Anna Špreňarová