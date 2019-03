Spolu s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Petrou Zimovou a ombudsmankou Oblastní nemocnice Náchod Renatou Duškovou navštívil Evangelickou akademii v Náchodě, Střední zdravotnickou školu v Hradci Králové, Střední školu zdravotnickou v Ústí nad Orlicí a také Univerzitu Pardubice.

„Jednak jsme přijeli představit nové organizační uspořádání naší nemocnice a představit kontaktní osobu pro praxe, tedy naší náměstkyni pro ošetřovatelskou péči. Hlavním cílem ale bylo domluvit už konkrétní spolupráci, ať už se to týká vykonávaných praxí, nebo spoluúčasti na společných prezentačních akcích, jako je Den nemocnice. Pro Evangelickou akademii jsme například domluvili možnost vykonávání odborných praxí studentek třetího ročníků oboru praktická sestra i v naší nemocnici. Ostatním jsme nabídli možnost exkurzí na naše oddělení, zajištění odborných praxí, nebo i naše zdravotnice, které by mohly odborné předměty na školách vyučovat. V neposlední řadě jsme školám představili stipendijní programy nadačních fondů, které mohou studentky motivovat k nástupu do našich nemocnic,“ uvedl Luboš Mottl.