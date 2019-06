"Ve věžích je expozice, která ve stručnosti vypráví příběh Neratova a kostela - od rozkvětu přes požár a úpadek až po obnovu," vysvětluje Barbora Cedidlová, PR manažerka sdružení Neratov, které za obnovou kostela i života osady stojí.

Snímky představují tváře někdejších obyvatel Neratova, podobu osady a kostela před mnoha desítkami let, jeho zkázu i znovuvzkříšení.

Nebe na dosah

Při výstupu do věží a sestupu se navíc návštěvníci mohou pokochat několika rozhledy velkými okny do okolí kostela. Nahlédnout však mohou také dovnitř chrámu, a to z nezvyklé výše, z lávky vybudované mezi věžemi jen kousek pod prosklenou střechou.

Obě věže prošly náročnou opravou. Ke konci loňského roku do nich byla instalována schodiště a poprvé od druhé světové války, kdy kostel po nešťastném zásahu protitankovou střelou vyhořel, se na věže vrátily kulaté báně a zvony. Klempíři pracující v Neratově letos získali za oplechování kulatých bání dokonce Cenu Cechu Klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Hledání rodinných kořenů

A novinky do Neratova lákají, stejně jako jedinečná atmosféra a vzpomínky těch, co tu kdysi žili. Do po válce vysídleného a nyní opět životem tepajícího Neratova přijíždějí turisté nejen z Česka, ale rovněž z Polska či Německa.

"Je to tady nádherné místo, moje matka mi o něm vyprávěla a o životě tady, znala také tento kostel. Pocházela kousek odsud. Po válce ale vypadal docela jinak. Viděl jsem fotografie. Je neuvěřitelné, jak se ho podařilo obnovit," svěřil se jeden z návštěvníků z Německa, který přijel do Neratova s celou rodinou. Prý aby také ona poznala kus své a zdejší historie.