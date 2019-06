Osmý den na trase závodu RAAM America Dan končil druhou největší porcí denních kilometrů od startu závodu - 501 kilometrů! Jakoby mu síly vůbec neubývaly. Po perfektním pitstopu je už znovu na trati a jede dál. „Bude ještě hodně zajímavé sledovat další vývoj, Apalačské hory se blíží a o výsledku závodu se bude dozajista rozhodovat tam, kde na závodníky čekají ty nejnáročnější etapy co se týče převýšení.

Tato část RAAM nám vychází na čtvrteční odpoledne a hlavně večer a v průběhu pátku,“ posílá čerstvé informace Traga. Dan se pod Apalačské hory rychle přibližuje a tím si dělá výbornou výchozí pozici jak to vše zvládnout v co nejkratším čase. A ten pak bude rozhodovat o konečném pořadí i jeho čase v cíli závodu. Jinak počasí stále nepřeje, hodně prší, Dan to má těžké, ale je to nezmar a šlape dál na pedál.