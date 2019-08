Zahrada převezla zvířata na černý kontinent na konci června, aby přispěla k obnovení populace v zemi, kde byli nosorožci za občanské války prakticky vyhubeni.

Prvních pět týdnů aklimatizace od náročného převozu vypadá velmi nadějně. „Strava nosorožců, kteří byli přesunuti do Rwandy, je v těchto dnech už z asi poloviny tvořena místními zdroji, jde především o rostliny rodu Grewia a rovněž o akácie,“ uvádí dvorský ošetřovatel Jan Žďárek, který se ze Rwandy právě vrátil.

Přechod na místní stravu je pro úspěšné začlenění do afrického prostředí klíčový, proto musí být kondice zvířat v jeho průběhu intenzivně sledována.

Už na konci prvního červencového týdne byly nosorožcům do rohů vloženy vysílačky, které umožní jejich neustálé sledování přes satelitní systém.

Při zákroku musela být zvířata plně uspána, všechna to však zvládla velmi dobře. Umístění vysílaček do rohů zvýší jejich bezpečnost, protože díky nim bude mít správa parku neustálý přehled o jejich pohybu,“ vysvětluje zoolog Jiří Hrubý, který se zákroku účastnil přímo ve Rwandě.

Nosorožci zatím nejsou vypuštěni do volné přírody, ale od svého příletu žijí v ohradách z dřevěných kůlů. Zoologové je tak mají pod dohledem a mohou pečlivě sledovat jejich zdravotní stav. V otevřeném terénu by to nebylo možné. Dvakrát denně jim pečovatelé přinášejí čerstvou stravu, například větve ze savany. V minulém týdnu jim rovněž byla podána léčiva proti parazitům, kteří by jim mohli způsobit závažnou infekci.

V ohradách nosorožci zůstanou ještě několik týdnů, ve Rwandě s nimi stále zůstávají ošetřovatelé ze Dvora Králové. Jakmile si zvířata na nové podmínky zvyknou, vypustí je ošetřovatelé do větších, zhruba hektarových výběhů. Pokud bude i tato část aklimatizace úspěšná, pustí nosorožce do volné přírody. To by se mohlo stát asi za rok. Národní park Akagera je podle odborníků aktuálně bezpečným domovem pro divoká zvířata.

Červnový přesun pěti nosorožců černých z dvorské zoo do Rwandy je dosud největším transportem nosorožců z Evropy do Afriky. Tři zvířata pocházejí přímo z východočeské zoo (Jasmína, Jasiri a Many), Olmoti z Flamingo Landu v Anglii a Mandela je z Ree Park Safari v Dánsku. Na přesun se chystali společně, asi půl roku, a to právě v zahradě ve Dvoře Králové nad Labem, která je považována za světovou velmoc v chovu nosorožců.