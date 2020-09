Například v sedmém „zeleném“ patře chirurgie je umístěno hned sedm operačních sálů. Pět jich je aseptických a dva superaseptické. Páté „zelené“ patro je pak vyhrazeno JIPce. Pro své krásné výhledy na náchodský zámek pak bude jistě hojně od rodiček žádán jeden z porodních boxů v sedmém „červeném“ patře nové porodnice.

První pacienti už na začátku roku

Jediné, co zatím budově chybí, je vybavení. Sály tak mají jen světla a obrazovky a pokoje jsou bez lůžek. I na tom se však pracuje a nyní hejtmanství zpracovává tendry na vybavení tak, aby nová náchodská nemocnice, jejíž stavba přišla na 1,4 miliardy a vyrostla za 27 měsíců na zelené louce, mohla první pacienty přivítat na začátku příštího roku.

„Důležité je, že po letech, kdy už tomu člověk pomalinku přestával věřit, máme zkolaudováno. V tuto chvíli se tu ještě odstraňují některé vady a nedodělky. Dělníci by pak stavbu měli opustit na přelomu října a listopadu. Teprve poté začneme vybalovat a instalovat vše, co se podaří vysoutěžit ve výběrovém řízení,“ uvedl ředitel náchodské nemocnice Jan Mach, který prvního pacienta vyhlíží na přelomu února a března. Větší optimista je však šéf krajského zdravotnictví Aleš Cabicar. „V tuto chvíli běží tendry na zdravotnickou technologii a interiérové prvky. A jsem přesvědčen, že vše stihneme tak, aby se nové pavilony aktivně zapojili ve zdravotní péči na začátku ledna,“ neskrýval optimismus Aleš Cabicar a dodal že cílem první etapy modernizace náchodské nemocnice byla výstavba dvou nových pavilonů. Pavilon K bude sloužit jako centrální budova, kde se pacientům dostane vyšetření a kde bude probíhat veškerá operativa. Následnou péči pak zajistí pavilon J s kapacitou až 150 lůžek. Obě budovy jsou propojeny jak v nadzemní, tak v podzemní části: „Jsem doopravdy rád, že se kraji tuto dlouho plánovanou a ve své dvacetileté historii největší investiční akci dokončit. Náchodskou nemocnici to posouvá mezi špičková zdravotnická zařízení naší republiky.“

Zdroj: DENÍK/ Petr Vaňous

Do pavilonu K se po skončení zkušebního provozu přestěhuje dětské oddělení, oddělení porodnice, ARO a JIP, operační sály a všechny zobrazovací metody. V pavilonu J se budou nacházet lůžková oddělení ortopedie, chirurgie, gynekologie a porodnice.

Celková cena téměř miliarda a půl

Za první etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod kraj zaplatil celkem 1,4 miliardy korun. Další položkou je pořízení vybavení pavilonů za 400 milionů korun. V rámci druhé etapy by mělo v budoucnu dojít k výstavbě dalšího pavilonu a k adaptaci těch stávajících tak, aby se horní část nemocničního areálu mohla přemístit do té dolní.

Králohradecký kraj poprvé soutěž na modernizaci náchodské nemocnice vypsal v březnu 2012, v květnu následujícího roku ho zrušil. Obdobný případ byl u druhého tendru, který vypsal v červenci 2015. Třetí soutěž zrušilo nové vedení kraje v prosinci 2017 z důvodu jeho nedůvěryhodnosti a následně vypsalo 1. srpna 2017 v pořadí čtvrtý tendr.V listopadu 2017 kraj obdržel celkem tři nabídky. Tu nejnižší ve výši 1,344 miliardy korun nabídlo konsorcium společností Geosan Group a BAK stavební společnost, které v dubnu 2018 zahájilo stavební práce.Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem, které slouží spádové oblasti pro více jak 200 tisíc obyvatel.