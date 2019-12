„V prvém ročníku by chlapci i děvčata měli znát alespoň v hrubých rysech celou výrobu sladu a piva,“ říká mistr praktické výuky a učitel teorie František Jirásko.

„Především učím teorii, s praxí jsme nepočítali. Ředitel pivovaru mě ale požádal, zda bych na žáky nedohlížel. Jeví se to jako velice dobrý nápad. Probíráme látku teoreticky, a já jim pak vše mohu ukázat v praxi,“ pochvaluje si František Jirásko souběžnost profese.

Výroba piva v praxi

Ve škole má nyní 14 adeptů. Hlavním předmětem výuky je technologie výroby sladu, piva, jejich hodnocení. Dále pak mikrobiologie a strojnictví a k tomu všeobecné předměty.

Novopačtí studenti mají navíc to štěstí, že v Nové Pace je pivovar se sladovnou, kterou ostatní pivovary v kraji postrádají. Bez sladu by přitom pivo nebylo pivem.

Co se ve sladovně odehrává? Ze sladovnického ječmene tu sladováním, tedy klíčením, vzniká slad. Ječmen se po tři dny máčí ve vodě. Když dosáhne vegetační vláhy, pak se zrno přemístí na humna, kde po pět dnů klíčí. Přehazuje se dřevěnou lopatou, odvětrává se, aby se k němu přivedl kyslík a aby se ochladilo. Teplota v klíčící hromadě by neměla přestoupit 18 stupňů. Je to doslova alchymie a ten správný grif na vidrování (přehazování) ne každý zvládne.

Budoucí sladovníci a pivovarníci tak dochází týden do školy a týden na praxi . Zastihli jsme je při zametání humna a na plnící lince.

Danielu Otevřelovi z Nové Paky připadá pivovarnictví zajímavé, proto si ho také vybral.

„Skoro nikdo se nemůže chlubit, že má výuční list z tohoto oboru. Pivo mám rád. Je to tu dobrý, baví mě to, nejzajímavější mně zatím připadá sladování, “ říká u pásu.

Kolega Jiří Dubský se byl v pivovaře podívat při dni otevřených dveří. Zaujalo ho to natolik, že si podal přihlášku a od září pivovarnictví studuje. „Líbí se mně tu v podstatě všechny provozy. Zatím ale opravdu nevím, co budu v životě dělat,“ krčí mladý muž rameny.

Martina Maryšková už vystudovala cukrařinu a nyní přestoupila na nový obor. „Je to zajímavé, poznáváme co a jak, ale asi v oboru nezůstanu. Uvidíme,“ pokyvuje hlavou nad plastovými lahvemi, které rovná na pás.

František Jirásko zná packý pivovar jak své boty a je odborníkem na svém místě. Od roku 1967, kdy nastoupil do učení v Českých Budějovicích, se věnuje zlatavému moku. Vyučil se sladovníkem, pak přestoupil na střední průmyslovou školu, specializující se na pivo, lihoviny, organické kyseliny, škrobárny a antibiotika

Učil se za novopacký pivovar, ale po vojně dezertoval do holešovického pivovaru v Praze, aby se v roce 1979 vrátil domů, do packého pivovaru, kde zastával funkci podsládka. Zkušenosti sbíral i v zahraničí.

S degustací opatrně

A kdy budoucí pivovarníci začnou s degustací piva, na to František Jirásko říká: „Co se týká ochutnávání, tak pouze Martina Maryšková splňuje limit 18 let, ale i chlapcům dám maličko ochutnat. Musí přece vědět, jak chutná produkt jejich řemesla.“

Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace vzdělává děti v tříletých oborech kuchař - číšník, cukrář, truhlář, pekař a krejčí. Dále v oborech s maturitní zkouškou Podnikání, Podnikání - dálková forma a Hotelnictví. Nově od září otevřela tříletý obor sladovník - pivovarník.