Královéhradecko - Několik rozhleden a vyhlídkových míst by mělo v příštích letech vzniknout v Královéhradeckém kraji.

Rozhledny ve Vysoké, původní a zamýšlená | Foto: Hradecký deník

Například v příštím roce by mohla začít stavba rozhledny u pevnosti Stachelberg na Trutnovsku, do konce roku 2014 by měla být dokončena rozhledna nad Vysokou nad Labem na Královéhradecku.

Podle plánů by rozhledna u Stachelbergu měla být dřevěná, vyhlídkové plošiny budou ve výšce 9,4 a 20,8 metru nad zemí. Stavba rozhledny začne v příštím roce. „Podle časového plánu s podáním žádostí a schvalováním dotací by se mělo začít stavět nejdřív v červenci 2013," řekl trutnovský starosta Ivan Adamec.

Rozhledna je součástí projektu až desítky nových míst v česko-polském pohraničí. „Rozhleden je v Krkonoších a Podkrkonoší málo a výhled od Stachelbergu bude určitě lákadlem," podotkl Adamec.

Na dokončení čeká také stavba na vrcholu Milíř u Vysoké nad Labem, kde jsou už základy. „Rozhlednu chceme dokončit do roku 2014," řekl starosta Vysoké Jiří Horák. Dřevěná rozhledna s ocelovým schodištěm nabídne výhled z výšky 25 metrů.

O dřevěné rozhledně, která by měla vyrůst na Černé stráni v lesích u Hradce Králové, uvažuje společnost Městské lesy Hradce Králové. Podle plánů by stavba měla být zhruba 30 metrů vysoká, o termínu výstavby zatím není rozhodnuto.