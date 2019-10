V Základní škole v Podbřezí mají konečně rekonstrukci za sebou.

„Prostory nestačily. Čtyři roky jsme se učili v jídelně, po chodbách. Po celou dobu jsme usilovali o nějakou dotaci, protože děti tady byly natlačené a ani družina neměla svůj prostor," vysvětlila ředitelka školy Radomila Zelená.

Rekonstrukcí půdy se prý všechno vyřešilo. „Dělalo se třetí nadzemní podlaží. Vznikly tam učebny, přistavovaly se sociálky a při té příležitosti se rekonstruovala elektrika v celé škole. Umístěn sem byl výtah, dělala se nová střecha a prováděly se protipovodňové úpravy před školou," uvedla dále ředitelka.

V novém se už od září učí také v Dobřanech, kde se děti ze stísněných podmínek přestěhovaly na celý školní rok dokonce na autokrosové závodiště. I na dobřanské škole, která prošla kompletní proměnou, přibyly učebny v nástavbě, které mají díky výtahu bezbariérový přístup.

Šest zmodernizovaných odborných učeben a jednu novou venkovní učebnu pak má Základní škola Javornická v Rychnově nad Kněžnou. Také tady se přitom řešila bezbariérovost přístupu.

Ta je důležitá zvláště pro speciální školu v Bartošovicích v Orlických horách, kterou navštěvují i tělesně postižení. V současné době se tísní v prvním patře školní budovy a problémy má s častými výpadky proudu.

„Máme schodišťovou sedačku a výtahovou plošinu. V případě, že vypadne proud, což se v zimě se stává velmi často, výtahová plošina nefunguje. Odblokovat nám ji přijedou z Dolního Dobrouče tak za tři hodiny, dřív ne. Se schodišťovou sedačkou, která je na baterii, ještě párkrát vyjedeme, ale když elektřina nejde celý den, nemáme šanci,“ vysvětlila ředitelka Speciální základní školy Neratov Bronislava Havlíková.

Na novou školní budovu vznikla i veřejná sbírka.

Stavbaři „úřadují" v mateřské i základní škole

O třídu pro pětadvacet dětí a sociální zázemí se do dubna příštího roku rozroste díky přístavbě jednoho křídla mateřinka v Českém Meziříčí, jedna z jejich třech tříd prozatím našla zázemí v základní škole. Rovněž ta se mění. Její rekonstrukce včetně vybavení vyjde na více než 30 milionů korun. Hotová by měla být do konce dubna, 90 procent z celkových nákladů bude hrazeno z fondu Evropské unie, zbylými 10 procenty přispěje obec.

„Potřebovali jsme nové učebny, protože se žáci ve více předmětech dělí do skupin. Kromě toho vznikne před školou venkovní učebna pro výtvarnou výchovu a další předměty. Zároveň může sloužit jako odpočinková zóna pro děti po vyučování," sdělil ředitel Základní školy České Meziříčí Petr Hrnčíř.

Škola bude mít nové odborné učebny, z toho tři v půdní vestavbě ve čtvrtém nadzemním podlaží, tam také vznikne školní a poradenské pracoviště. Díky výtahu pak budova získá bezbariérový přístup a bude moci přijímat i žáky s pohybovým handicapem.

Jak přitom uvedl Petr Hrnčíř, za posledních sedm let škola zaznamenala nárůst počtu žáků v průměru o pětadvacet až třicet dětí.

V Českém Meziříčí totiž stoupá i počet obyvatel. V posledním porovnání s ostatními obcemi Rychnovska skončilo dokonce na druhém místě. Na začátku tohoto roku tu žilo o šestadvacet lidí více než o rok dříve. Zřejmě se do toho promítla nová zástavba, která je pro obyvatele nejspolehlivějším lákadlem.

„Ten trend je tady dlouhodobý. Máme tu novou lokalitu V Poli, kterou se nám daří zalidňovat. Za posledních pět let nám tady přibyla spousta lidí.

Za posledních patnáct let přibylo v Českém Meziříčí přes sto popisných čísel. Hlavním důvodem, proč právě tady lidé nakupovali pozemky, bylo to, že byly citelně levnější než v okolí.

Je tu také, myslím, dostatečné kulturní vyžití. Každý si tu něco najde. Máme tady kino, divadelní spolek a potom ještě další zájmové spolky, které dokážou obohatit kulturní život v obci - třeba myslivce, sokoly nebo dobrovolné hasiče. Prostě to tu žije,“ osvětlil už před časem místostarosta Českého Meziříčí Jan Rejchrt důvody, proč právě sem se lidé stěhují.