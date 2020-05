Kaplička u kostela na Novém Hrádku na Náchodsku má zpět svou kopuli, a to i s poselstvím pro další generace. V časové kapsli nechybí rouška ani vydání Deníku.

Na rekonstruovanou střechu kapličky u kostela na Novém Hrádku dali zpět kopuli s poselstvím pro další generace. Nechyběla ani rouška a vydání Náchodského deníku. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Celý svět postihla pandemie koronaviru Covid-19, která se začátkem roku 2020 rozšířila z Číny. Většina států uzavřela hranice, Česká republika vyhlásila od 12. března nouzový stav. Vycházet z domu se mohlo pouze za účelem cesty do zaměstnání, nezbytný nákup a k lékaři. Kromě prodejen potravin, drogerií a lékáren byly všechny obchody zavřeny. Většina firem a téměř všichni živnostníci zastavili výrobu. Nesměly se poskytovat žádné služby, život v zemi se prakticky zastavil.“ Tak zní část poselství příštím generacím, které vložili posledního dubnového dne představitelé Nového Hrádku do schránky a následně do pozlacené kopule na opravenou střechu kapličky sv. Jana Nepomuckého.