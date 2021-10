V sobotu budou vedeny výpomocné spoje z Masarykova náměstí přes Hlavního nádraží (st. č. 3) do Svítkova v 10:30, 11:10, 11:50, 12:30 a 13:10 hod. Všechny spoje na Hlavním nádraží čekají na přípoj spoje linky číslo 8, který na Hlavním nádraží končí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.