"Dnešní podpis by měl být zárukou toho, že v příští sezóně bude koupaliště fungovat,“ zdůraznil trutnovský starosta Ivan Adamec při podpisu smlouvy s firmami BAK a Berndorf Bäderbau. První bude stavět, druhá dodá nerezové bazény. Za přeměnu město zaplatí 73 milionů korun včetně DPH.

Po 21 letních sezónách je to letos poprvé, kdy plovárna osiřela. Dělníci už na jaře ani neopravovali opadané keramické obklady ze stěn a dna bazénů jako v předchozích letech. Radnice prostě každoroční nákladné lepení kachlíků zpět stopla. Místo toho oznámila, že nechá přestavět areál do nerezu.

Obětovala kvůli tomu i jednu sezónu. „Léto je nejsušší a tudíž nejvhodnější pro těžké bourací, stavební a přípravné práce, které jsou hodně důležité. Musí se udělat do podzimu, aby se nenarušil technologický postup,“ řekl Radek Horák, zástupce ředitele městské společnosti Mebys, která koupaliště provozuje.

Když radnice do června nesdělila, kdo rekonstrukci provede, rozšířily se obavy, že bude koupaliště zavřené déle než jedny prázdniny. To by se ale stát nemělo. „Připravení jsme na rekonstrukci projektově byli, ale nezvládli jsme to bohužel dřív než v polovině července,“ upozornil Adamec na nezbytné výběrové řízení.

Za posledních pět let dávalo město do oprav pravidelně přes 700 tisíc korun ročně. Situace se přesto neustále zhoršovala. V některých místech se dokonce rozpadly i zdi, na které se mají obklady lepit. „Už vlastně není k čemu obklady přilepit. Stav je tristní a zoufalý,“ uvedl Horák. Nerez je naproti tomu téměř bezúdržbový, má ho dnes 90% veřejných koupališť.

Dispozičně se koupaliště měnit prakticky nebude. Zůstanou 25 metrů dlouhý plavecký bazén, 96 metrů dlouhý tobogán a skluzavka. Nepatrně se zvětší plocha vodní laguny, a propojí se s dětským bazénem. Přibude pár atrakcí, chrličů a vířivková lehátka. Dojde k přesunu dětského hřiště a rekonstrukci zpevněných ploch.

Aspoň částečně nyní Trutnovanům nahrazuje chybějící venkovní koupaliště krytý bazén. Výjimečně totiž není během prázdnin zavřený, ale je přístupný denně od 9 do 20 hodin. „Původně jsme chtěli modernizovat právě krytý bazén. Prodleva na projektu ale byla delší než rok, nebyl nám dodán, takže jsme odstoupili od smlouvy. Aby ale neležely připravené peníze ladem, tak jsme rozhodli o opravě městského koupaliště,“ dodal trutnovský starosta Ivan Adamec.