Nová Paka je na trase z Prahy první bránou do Krkonoš a zároveň leží na půl cesty mezi automobilkami v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí. Současná podoba dopravního řešení tomu ale neodpovídá. Silnice I/16 město protíná a rozděluje na dvě části, mezi kterými mohou chodci jen stěží přecházet.

Středem města po průtahu projede asi 16 tisíc aut denně, dlouhé kolony komplikují průjezd městem a zdržují hromadnou, osobní i nákladní dopravu. O tom, že současné řešení už dávno nedostačuje, svědčí i vysoká nehodovost - podle ŘSD se jedná o více než třicet nehod na jeden kilometr silnice ročně.

Podle novopackého starosty Josefa Cogana je pro město stavba obchvatu v následujících letech jednou z hlavních priorit. "Stavba vzhledem ke své délce bude trvat tři roky. Pro město je skvělá zpráva, že konečně vidíme reálný okamžik, kdy se definitivně zbavíme tranzitní dopravy," uvedl před časem Cogan.

O obchvatu Nové Paky na silnici I/16 se debatuje už téměř třicet let. Ještě loni avizovalo ŘSD ve svých letácích, že stavba začne do konce roku. Výběrové řízení na zhotovitele se ale o půl roku protáhlo z důvodu četných dotazů uchazečů. Na konci listopadu se podařilo vybrat firmu, která podala nejlepší a nejlevnější nabídku a byl oznámen nový termín začátku prací na letošní jaro.

Ani ten se ale nepodařilo splnit, přestože po celé délce plánované trasy už nyní probíhají dílčí pracovní úkony spojené s archeologickým průzkumem a dalšími přípravami. Pokud vše půjde podle nynějšího plánu, měl by být Mátlův termín zahájení prací v první polovině září konečný.

Obavy v Heřmanicích

Podle plánů obchvat začíná před Kumburským Újezdem, vede v těsné blízkosti Heřmanic a Štikova, následně půlkilometrovou estakádou přes údolí směrem na Vrchovinu a končí za kruhovou křižovatkou ve Vidochově. V minulosti vyjádřili obavy obyvatelé Heřmanic. V jejich katastru je totiž naplánovaná jedna z nejsložitějších a potenciálně nejvíc nebezpečných průsečných křižovatek.

Podle Josefa Cogana se spolu s ŘSD snažili najít co nejlepší řešení, jak místním život v blízkosti velké křižovatky usnadnit. Měla by vzniknout možnost se úseku vyhnout. Součástí stavby bude také vytvoření nových bezpečnějších zastávek autobusů a přeložení velkého množství inženýrských sítí.

Obchvat bude jednou z největších silničních staveb v okolí za několik desetiletí. Po jeho zprovoznění bude stávající státovka I/16 vedoucí Novou Pakou převedena mezi silnice III. třídy. Tím se Novopackým po letech strastí uleví a život to usnadní i těm, kteří se chtějí co nejrychleji dostat do Krkonoš.

Novopacký obchvatZdroj: ŘSD